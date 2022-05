Portomotori Portogruaro e la svolta di dicembre per la salvezza in Serie B

I tifosi della Portomotori Portogruaro non possono dimenticare la data spartiacque della stagione 2021-2022 appena terminata. Si tratta dell’11 dicembre scorso: a pochi giorni dal Natale, i biancoverdi di coach Renosto avevano appena 5 punti in classifica e si trovarono costretti ad affrontare una trasferta proibitiva, quella sul campo della Pallavolo Massanzago. Si sta parlando della squadra che poi si è classificata seconda sul filo di lana, conquistando dunque i play-off promozione.

Con i pronostici completamente sfavorevoli, la Portomotori si impose con un netto 3-0, bissando poi l’ottima prestazione nel turno successivo: a Portogruaro ci fu la vittoria contro l’Olimpia Zanè (giunta terza), per 6 punti imprevisti e in grado di assicurare una pausa natalizia davvero dolce. Sono stati questi successi a convincere la squadra veneziana dei propri mezzi e delle potenzialità da esprimere. Anche nel girone di ritorno non sono mancate soddisfazioni con le corazzate del campionato.

Basta ricordare il 2-3 subito in casa contro la già citata Massanzago, a cui quindi è stato strappato un altro punto, per non parlare della sconfitta contro la capolista (imbattuta) TMB Monselice, dopo il primo set vinto in maniera convincente. È stata quindi na classifica che sarebbe potuta essere più appagante se non ci fossero stati l'avvio indeciso e tutti gli infortuni da gennaio in poi. Il bilancio, comunque, può definirsi soddisfacente senza alcun timore di essere smentiti.