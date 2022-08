Prosegue a gran ritmo la preparazione della Portomotori Portogruaro

È iniziata, sotto gli occhi attenti del nuovo staff tecnico capitanato da Diego Poletto, la stagione 2022/2023 per la Serie B targata Portomotori Portogruaro. Dopo un breve discorso del neo-presidente Gaiarin i ragazzi sono stati messi subito al lavoro. Nel corso della settimana, poi, è proseguita con graduale intensità l'attività fisica agli ordini di coach Poletto, con la preziosa collaborazione del preparatore atletico Andrea Cordenos e del secondo coach Marian Vasile. Tanto impegno e tanto sudore speso dai ragazzi, intanto è arrivato un altro importante innesto nel roster messo a disposizione: Pietro Lodi, giovane schiacciatore del vivaio, è stato promosso in prima squadra. Queste le sue parole: ”Sono felice d'iniziare questa nuova avventura, ringrazio società e coach di questa opportunità che voglio cogliere per crescere e migliorarmi"