Il “riscatto” di Sara Bellia: la schiacciatrice di Scorzè regina incontrastata degli ace in A2

Come te non c’è nessuno: se la stagione 2023-2024 di Sara Bellia fosse una canzone, la scelta ricadrebbe di sicuro sul celebre brano reso immortale da Rita Pavone, almeno per quel che riguarda una speciale classifica della Serie A2 di volley femminile. I tifosi di Montecchio Maggiore non possono non aver apprezzato il campionato strepitoso della schiacciatrice classe 2004 originaria di Scorzè. Se la formazione vicentina ha accarezzato a lungo sogni di gloria nella seconda categoria nazionale, lo deve soprattutto a questa 20enne che ha dimostrato tutto il proprio valore con numeri a dir poco impressionanti.

La prima statistica che balza subito agli occhi è quella degli ace totali. Sara ne ha totalizzati ben 46, risultando la migliore in assoluto di tutta l’A2, un record di cui andare giustamente fieri. Molto interessante anche il suo contributo in termini di punti, 419 per la precisione che ne hanno fatto l’ottava giocatrice più prolifica di questa categoria. In poche parole è stata una stagione con i fiocchi e se c’era una giocatrice che meritava questi momenti era proprio Sara Bellia.

Va infatti ricordato che la 19enne ha subito tra il dicembre del 2021 e il maggio del 2022 due pesanti infortuni, entrambi al legamento crociato dello stesso ginocchio. Ha accettato queste “sfide” con grande coraggio e le sue ambizioni non sono state messe ko, anzi è tornata più forte e consapevole di prima. Ed è proprio per questo che è stata scelta dalla numero uno di Montecchio, Carla Burato, vogliosa di creare un roster caratterizzato dalla linea verde e da atlete affamate di riscatto.

D’altronde il Volleyrò ci aveva visto lungo quando aveva deciso di puntare su di lei ad appena 13 anni, senza dimenticare le due medaglie d’argento con la maglia azzurra (Europei Under 16 e Mondiali Under 18). Con il Club Italia si è ulteriormente perfezionata, prima dell’approdo all’IPAG. Non è difficile immaginarla in piazze sempre più ambiziose, nella consapevolezza che il campionato personale appena terminato sia soltanto il primo di una lunga serie.