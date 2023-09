Volley A3, San Donà presentato in Comune: "Avete una responsabilità importante"

Giornata importante per il Volley Team Club che nei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente in comune a San Donà di Piave alla presenza dell’assessore allo Sport Simone Cereser e dell’assessore al Bilancio e Risorse finanziarie e all’Associazionismo Gianluca Forcolin.

La società Volley Team Club San Donà, attraverso le parole del direttore generale Renato Nani, ha colto l’occasione per ringraziare l’amministrazione per il supporto e l’attenzione che ha dato e vorrà dare alla società nelle sue molteplici iniziative che hanno come fiore all’occhiello non solo la prima squadra ma anche un settore giovanile con più di 120 atleti, un’attività estiva di beach volley, organizzata da Jba, un negozio di riciclo di oggetti usati attraverso il negozio Help4Sport e una collaborazione pluriennale con la Federazione italiana pallavolo per l’organizzazione di molteplici eventi di carattere nazionale e internazionale come i campionati europei di Sitting volley che quest’anno si svolgeranno a Caorle dal 9 al 16 ottobre.

La volontà è quindi quella di intraprendere una proficua collaborazione tra comune e società sportiva a favore dei sandonatesi e dei tanti ragazzi della zona che si approcciano al mondo dello sport. "Voi rappresentate uno stile di vita, un bambino che vi osserva - ha commentato l’assessore Forcolin - cercherà sempre di emularvi e questo vi carica di una responsabilità importante. Il gioco di squadra, il divertimento, l’etica e il valore che date alle vostre azioni sono quindi significativi per voi ma anche per chi vi guarda. Lo sport è un fattore sociale fondamentale per i giovani e in particolare per i sandonatesi perché sarà uno dei fattori che plasmerà le future persone che abiteranno questa città. Noi siamo fieri che San Donà abbia una società di alto livello come il Volley Team Clubche ci stimola a muoverci nello sviluppo di alcuni progetti che con l’aiuto della provincia e della regione possono essere interessanti per il futuro. Se ognuno mette la sua parte di passione, di ambizione e di voglia di fare si possono ottenere grandi risultati tutti assieme. Personalmente mi auguro che sia un anno soddisfacente in tutti i sensi, sappiate che noi saremo sempre al vostro fianco”. “Noi ci siamo insediati qui quattro mesi fa - ha aggiunto l’assessore allo sport Simone Cereser - e voi siete stati una delle prime società della zona che ho avuto il piacere di incontrare. Sono stato positivamente sorpreso perché nei vostri incontri non ho percepito un “dovete darci” ma una società attiva nel proporre iniziative e idee. Questo sia a livello sportivo che infrastrutturale facendoci percepire la vostra voglia di investire sul futuro e di essere presenza importante nel territorio. Non ho visto una società che guarda dall’oggi al domani sperando che vada tutto bene ma una società con dei progetti chiari e degli obiettivi prefissati. Vi auguro il meglio come collettivo ma anche come singoli sperando possiate crescere a livello sportivo e portarvi a casa delle grandi soddisfazioni".

"Come tutte le società - ha concluso al termine della presentazione coach Daniele Moretti - puntiamo ogni anno ad arrivare sempre più in alto. Da allenatore mi piace mettere un obiettivo un po’ più tecnico alla stagione con la volontà che tutti i ragazzi a fine anno abbiano un bagaglio esperienziale importante per affrontare l’anno che verrà nel migliore dei modi. La soddisfazione di un allenatore è proprio questa: vedere migliorare tutti i ragazzi nel corso della stagione e realizzarsi negli anni successivi".