Volley A3, Moretti lancia la carica per il suo San Donà

Delineato il roster e ufficializzati i calendari, inizia il countdown per la stagione 2023/24. A poco meno di un mese dal primo raduno al PalaBarbazza dove inizierà la consueta preparazione atletica condita dai test match precampionato, sono state gettate le fondamenta per un anno importante al Volley Team Club. Nuovi volti e vecchie conoscenze uniranno le loro forze in un girone, come commenta coach Daniele Moretti, molto equilibrato che da un lato perde due protagoniste come Macerata e Fano, alle quali si aggiunge San Giustino, rinforzatasi nel mercato estivo dopo l’ottima stagione scorsa, e dall’altro introduce delle novità come le sarde CUS Cagliari e Polisportiva Sarroch, la piemontese Acqui Terme e la lombarda Gabbiano Mantova. In questo passaggio tra la scorsa e la nuova stagione abbiamo intervistato colui che siederà sulla nostra panchina ovvero il nostro primo allenatore Daniele Moretti. Già secondo al Volley Team Club lo scorso anno, è all’esordio da coach in Serie A3 dopo un’importante carriera da giocatore tra A1 e A2. “Buongiorno coach, partiamo dal mercato. Con quali criteri è stata strutturata questa squadra?”

“Con il ds Tassan abbiamo cercato di formare una squadra equilibrata in ogni reparto, una diagonale palleggiatore opposto da primi della classe, un reparto dei centrali con una buona tecnica sia in attacco che a muro e le conferme di Umek e Bassanello che si sono dimostrati dei giocatori di livello per questa categoria. Poi nel ruolo di David ci sono 3 ragazzi giovani che avranno sicuramente stimoli e fame, e che metteranno in difficoltà lo staff tecnico per le scelte da fare. Stesso discorso per gli altri ragazzi che hanno sposato il nostro progetto: hanno davanti giocatori affermati della categoria ma con il lavoro in palestra sono sicuro che potranno ritagliarsi ben presto il loro spazio in campo. In definitiva sono molto contento della squadra di quest’anno, si potrà lavorare tanto e questo è sempre un bene soprattutto per un team formato da molti ragazzi giovani come il nostro. I risultati non si vedranno subito ma sono sicuro che i più esperti daranno un grossa mano all’inizio del percorso”.

A meno di un mese dal raduno, sono queste le parole di Daniele Moretti, il coach del Volley Team San Donà pronto per la sua nuova stagione in serie A3. I calendari sono stati ufficializzati nei giorni scorsi a Bologna e la formazione partirà da Salsomaggiore: “Il ci impone una partenza sprint, quindi dobbiamo farci trovare subito pronti e in palla per la prima di campionato dove non possiamo già sbagliare. Poi in una settimana, tra la 4a e la 5a giornata incontreremo le squadre più blasonate, Belluno e Bologna, entrambe al PalaBarbazza, e dovremmo essere bravi ad affrontare queste due partite anche a livello mentale. Andando avanti comunque dovremmo affrontare tutte le squadre, in questo campionato che sarà equilibrato si potrà vincere e perdere con tutte e sarà la quantità ma soprattutto la qualità del lavoro durante la settimana a fare la differenza, oltre ovviamente alla determinazione e allo spirito di sacrificio dei ragazzi” prosegue il tecnico. Secondo Moretti il girone Bianco quest’anno è molto equilibrato: “Non vedo una squadra ammazza campionato come potevano esserlo Fano e Pineto l’anno scorso. Credo che in un girone come il nostro dove l’equilibrio la farà da padrone i particolari faranno la differenza, quindi dovremmo essere bravi a farci trovare pronti in ogni situazione che potremmo affrontare. Le squadre che si sono rinforzate di più sono ovviamente Belluno che ha già dichiarato di avere come obiettivo la vittoria del campionato, Bologna che è molto solida in tutti i reparti e Mirandola che ha stravolto in meglio la squadra con giocatori esperti della categoria”.