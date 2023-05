Volley A3, San Donà riparte dalla panchina: promosso coach Moretti

Si riparte dal coach. Dopo i saluti a Tofoli, il Volley Team San Donà piazza il primo mattoncino per il domani: coach Daniele Moretti è stato promosso alla guida tecnica della prima squadra per la stagione 2023/24.

Dopo una lunga carriera da giocatore nella quale si è contraddistinto in squadre come la Lube Banca Marche Macerata e la Yoga Forlì, alternando stagioni in serie A1 e in A2, coach Moretti ha intrapreso la carriera di allenatore in compagini come Pallavolo Motta e Pallavolo Portogruaro. Nell’ultimo anno è stato assistant coach in serie A3 al Volley Team Club collaborando anche col nostro settore giovanile.