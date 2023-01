Volley A3, vale la legge della più forte: San Donà ko con Macerata

Una quarta giornata di campionato in cui vale la legge del più forte. San Donà di Piave cede il passo a Macerata e si arrende per 0-3 pur lottando per larghi tratti nel primo e secondo set. La formazione di Tofoli non è stata protagonista di una grande partita, al contrario Macerata ha onorato con merito il quarto posto in classifica rimanendo così ai piani alti.

Nel primo set sono gli ospiti a partire megli (5-8), poi San Donà accorcia al 14-16, ma l'equilibrio dura poco e Macerata riallunga per la prima mini vittoria 21-25. Nel secondo set San Donà ha voglia di pareggiare e il 16-11 è un bel segnale con tanto di pausa per gli ospiti. Cambia però la musica, Macerata recupera e mette la freccia per il 19-21 e un bel parziale vale il 19-25. Senza storia il terzo set, dal 6-8 si passa al 10-16 e San Donà non riesce a tenere aperto il match: 14-25 per Macerata.

"Macerata ha giocato bene e noi male, questa è la grossa differenza, - dice il tecnico - poi l'avversaria ha dimostrato di essere più forte e con giocatori importanti voluti per puntare in alto, ma noi di fatto abbiamo fatto male, non abbiamo battuto bene, abbiamo avuto parecchi contrattacchi facili non sfruttati. Delle ultime cinque è forse quella dove abbiamo giocato peggio, non c'è da salvare nessuno. Ci serva da lezione per la prossima".

La quinta giornata è prevista a casa della Wimore Parma.

San Donà - Macerata: 0-3

San Donà: Trevisiol 4, Dal Col ne, Bassanello (L), Parisi, Baratti 2, Palmisano, Mandilaris 12, Mazzon, Dalmonte 4, Mazzanti 2, Umek 16, Tuis. All. Tofoli.,