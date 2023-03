Volley A3, San Donà perde la prima finale salvezza con Mirandola

Il Volley Team San Donà perde la prima finale per conquistare la matematica salvezza. Con i 5 punti di vantaggio su Brugherio e un numero maggiore di partite vinte, i ragazzi di coach Tofoli si sono presentati a Mirandola da padroni del proprio destino: con un punto nelle ultime tre gare l’obiettivo minimo stagionale sarebbe centrato. Di contro i padroni di casa proprio con la vittoria di ieri escono dalla zona retrocessione scavalcando Montecchio e portandosi a pari punti con Brugherio (con cui, al momento, disputerebbero i playout). La classifica, a due giornate dalla fine, recita quindi Volley Team Club 25, Gamma Chimica Brugherio 20, Stadium Pallavolo Mirandola, 20 Sol Lucernari Montecchio Maggiore 19, TMB Monselice 11 (già retrocessa).

È il primo set il più emozionante ed equilibrato. Mirandola si porta avanti (9-7) con il VTC bravo a recuperare e rimontare in poche azioni (16-19). Ghelfi mette in difficoltà la ricezione sandonatese e i padroni di casa si portano sul 24-22. Volley Team che annulla i due set point e che nella lotteria dei vantaggi ha più volte l’occasione per chiudere la pratica ma un PalaSimoncelli infuocato accompagna i modenesi alla vittoria del primo set (32-30).

Primo parziale che fa da spartiacque al match. Mirandola inizia a crederci mentre, azione dopo azione, i nostri ragazzi si spengono senza riuscire a riaccendere la scintilla per tornare in partita. Il secondo e il terzo set vedono Mirandola imprimere il proprio gioco con grande convinzione ed efficacia; la squadra di Pinca conferma quanto di buono mostrato nelle ultime uscite contro Fano e Macerata in cui, sebbene non avesse conquistato punti, aveva giocato un’ottima pallavolo al cospetto, rispettivamente, della prima e della terza forza del campionato. Per questo, il 25-20 e il 25-18 del secondo e del terzo parziale sono il giusto risultato per quanto visto ieri in campo. Giornata no per i sandonatesi che possono comunque dirsi felici per il ritorno in campo di capitan Dalmonte.

A due giornate dal termine e con 5 punti di vantaggio sui playout, sono loro gli artefici del proprio destino. Quindi reset e focus sulla prossima partita: domenica 26 marzo al PalaBarbazza arriverà il Volley Garlasco dell’ex Bellucci in lotta per un posto ai playoff. Avversario sicuramente temibile e di caratura importante ma con un grande obiettivo da portare a casa siamo sicuri che i nostri ragazzi daranno l’anima in campo.

“Abbiamo meritato di perdere, - ha detto coach Tofoli al termine - Mirandola ha giocato molto meglio, sopratutto in difesa. Di contro noi non abbiamo saputo gestire gli ultimi punti del primo set e abbiamo commesso 12 errori in attacco mentre loro 6. Adesso dobbiamo soffrire fino alla fine".

Stadium Mirandola 3-0 Volley Team Club (32-30, 25-20, 25-18)

Volley Team San Donà: Trevisiol 3, Bassanello (L), Parisi n.e., Baratti 2, Palmisano 4, Mandilaris 11, Mazzon 3, Dalmonte, Mazzanti 8, Umek 13 All. Tofoli.

Stadium Mirandola: Stohr 12, Capua n.e., Ghelfi 3, Angiolini (L) n.e., Bellei 13, Ghelfi 13, Rustichelli (L), Dombrovski 1, Scaglioni 8, Schincaglia, Rustichelli 8, Persona n.e. All: Pinca