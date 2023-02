Volley A3, non basta il cuore per andare oltre l'ostacolo: San Donà ko con San Giustino

Squadra in casa

Squadra in casa Ermgroup S.Giustino

"Abbiamo dato il massimo, spesso ci mancano tasso tencico e di esperienza, il saper gestire i palloni finali nei punto a punto. Non posso chiedere di più ai miei giocatori, conta avere sempre questo piglio e questa voglia ma a volte non basta". Coach Tofoli commenta così la sfida del suo Volley Team San Donà contro San Giustino: ko 3-1 nella sesta giornata di ritorno di A3.

San Donà, senza capitan Dalmonte fuori per infortunio ma con probabile recupero già per la prossima settimana, ha lottato in tutti i set facendo i conti con i propri limiti ma dimostrando di voler provarci fino alla fine, vedi il quarto set.

Nel primo San Donà sta in partita fino all'8-6, poi San Giustino mette la freccia per il 16-10 che diventa 21-15 e il finale dice 25-18. Nel secondo set Parte male San Donà che dista dalla padrona di casa 8-3; Le distanze si accorcia per il 16-14 e San Donà mette la freccia 18-21 con un bel parziale che tiene a secco i padroni di casa: 18-25.

Quarto set purtroppo da esatto opposto: San Donà non trova il modo di reagire all'energia di San Giustino e dopo l'8-4 sprofonda 16-9. Il finale dice 25-13. Grande rimonta della squadra di Tofoli nel quarto set che dal 16-11 recupera 21-20. Finale caldissimo con tante palle set e match cancellate, ma sorride la Erm Group: 30-28.

San Donà: Trevisiol 4, Bassanello (L), Cristian ne, Baratti 4, Palmisano 9, Mandilaris 31, Mazzon 2, Mazzanti 2, Umek 17, Tuis 1. All. Tofoli.