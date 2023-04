Volley A3, ko all'ultima giornata ma San Donà sorride comunque

"Abbiamo giocato una partita dignitosa, sapevamo che il risultato non avrebber significato nulla per noi e tutti sono entati in campo comportandosi bene. Ribadisco, questo campionato è stato un miracolo siamo tutti davvero felici della salvezza raggiunta". Ultima di regular season e commento a caldo di coach Tofoli per la sua San Donà di Piave che perde 3-1 a casa di Savigliano.

Già certa della salvezza conquistata sette giorni fa la formazione veneta scende in campo per onorare il suo campionato che, fatto di alti e bassi, le ha regalato la grande gioia della salvezza in terza categoria nazionale. Ora si dovanno caricare le pile per pensare alla prossima stagione.