Volley A3, San Donà strappa un punto a Savigliano

Squadra in casa

Squadra in casa San Dona' di Piave

"Discreta partita, al tie break la squadra di Savigliano ha giocato meglio. Noi abbiamo peccato nei contrattacchi, volevamo fare e vincere ma ci sono stati i soliti problemi tecnici, ossia qualche incomprensione. Poco male, mi è piaciuto l'atteggiamento, ci prendiamo un punto d'oro con la promessa di giocarci sempre così tutte le partite". Coach Tofoli analizza la partita del suo Volley Team San Donà: sconfitta al tie break contro la terza in classifica Savigliano. Finale 3-2.

San Donà chiude così la sua andata in terz'ultima posizione a 12 punti, ma proprio quel punto vale l'avvicinamento a Montecchio e Brugherio, rispettivamente a 13 e 14 punti.

San Donà parte meglio e riesce a tenersi in testa anche se di poco (8-6 e poi 16-14). Allungo per il 21-16 e finale 25-17 con un parziale alla fine importante. Parte ancora bene San Donà nel secondo set e fissa ancora l’8-6, ma Savigliano mette la freccia per il 19-21 e finale punto a punto: 22-25.

San Donà in ricorsa dall’inizio (4-8), coach Tofoli richiama i suoi e la distanza un pochino si accorcia (14-16). La formazione veneta va per il 21-20 e un altro parziale vale il 25-21. Il 2-8 del quarto set indica che Savigliano ha voglia di aprire i conti di nuovo, Tofoli richiama di nuovo i suoi ma la terza in classifica corre (12-18), finale 19-25. L’energia prosegue anche nel quinto set con Savigliano a dominare: 7-15.