Volley A3, esordio amaro per San Donà: ko in casa contro Belluno

Dopo tanta attesa si torna finalmente sul taraflex del PalaBarbazza per aprire la stagione 2022/23, la quarta del Volley Team San Donà in A3. L'esordio per la squadra di coach Tofoli è amaro: ko 0-3 contro Belluno.

Primo set che vede gli ospiti allungare fin dalle prime battute e portarsi sul 9-6 grazie ai punti di Novello, oggi in grande giornata, e di Graziani. Iniziano a scaldare le mani anche Dalmonte e Umek per riportare la parità verso metà set. Ma è ancora Belluno a portarsi avanti con i colpi del centrale Paganin ben servito da Maccabruni. Quando il set sembra ormai a favore degli ospiti, due ace di Palmisano (4 in tutta la partita) riportano il Volley Team San Donà ad una sola lunghezza dagli avversari: 23-24. Sul più bello però, chiude i conti Graziani: VTC 0-1 DRL Belluno.

Il secondo set si apre con il Volley Team San Donà in vantaggio fin dalle prime fasi grazie a Dal Col che mette giù il 5-3. Non si scompongono gli ospiti che causa un’invasione sandonatese recuperano il margine e si portano sul 7-8. Le due squadre iniziano ad inseguirsi con qualche strappo ospite (13-16) ben ricucito dai ragazzi di Tofoli verso la seconda metà di set (18-18). La rincorsa finale la vince ancora Belluno che si porta a casa anche il secondo parziale per 22-25.

Terzo set che, come il precedente, vede il VTC allungare, dopo un breve stallo iniziale, portandosi sul 12-8. Un time-out chiamato da coach Colussi e due ace consecutivi di Novello, riavvicinano Belluno che poco dopo si porta addirittura in vantaggio: 15-16. Non si lascia sorprendere San Donà che grazie a Dalmonte e Umek si riporta a +2mantenendo il vantaggio fino al 22-20 quando la Da Rold porta a casa 3 break consecutivi ipotecando la vittoria. Il finale thriller introduce le due squadre ai vantaggi, condotti da Belluno fino al muro di Palmisano: 27-26. Ma quando il VTC sta assaporando la vittoria del set, ecco che Novello, prima con un muro e poi con un ace, spegne i sogni dei padroni di casa che vincono parziale e match: 28-30.

Il commento di Tofoli a fine gara: "Abbiamo lottato ogni set ma purtroppo ci manca ancora qualcosa. Non voglio creare alibi ma siamo senza Mandilaris da un mese ed è appena rientrato Dalmonte. Per questo siamo un po’ in difficoltà e non riusciamo bene a definire il livello del gruppo. L’importante è comunque aver lottato, ci è mancata un po’ di scaltrezza nei momenti finali per inesperienza. È il momento di rimboccarsi le maniche, lavorare sodo e ripartire".