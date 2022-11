Volley A3, a Fano San Donà non conquista punti. Tofoli: "Buon atteggiamento, ci serva come viatico"

La differenza fra le due formazioni era scritta sulla carta, ma come spesso capita quando si affronta una corazzata la risposta è una partita di alto livello. E così è stato per il Volley Team San Donà di Piave: un ko 3-0 contro Fano nell'ottava giornata di campionato serie A3, ma una partita per larghi tratti giocata con molta qualità. E così da Fano la formazione di Tofoli torna con tanti buoni spunti soprattutto in vista del match contro Bologna della prossima settimana.

Nel primo set San Donà rincorre 8-4, poi è brava a rimanere in scia e il tabellone indica 16-14. E' nel finale che Marks e compagni creano un allungo che vale il 21-16 e l'ultimo parziale è di 4-1 e segna la prima mini vittoria dei padroni di casa (25-17).

E' il secondo set quello che regala spunti migliori ai veneti: dopo l'8-6, Mandilaris e compagni mettono anche la freccia 15-16 ed è punto a punto (21-18). Il finale è di alto livello e premia però ancora i padroni di casa: 25-23.

Parte con altro piglio Fano che alza subito il ritmo (8-3). Nel corso del set Tofoli richiama i suoi ma la musica cambia poco (16-12), sul 21-14 San Donà non molla e lotta fino all'ultima palla: 25-21.

"Fano è una bellissima squadra, Marks a mio parere è il miglior opposto visto finora in campo, - dice a fine match Tofoli - noi in settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti con un po' di influenza, ma ho visto un buon atteggiamento. Tecnicamente siamo un po' inferiori, ma spero che questa partita ci serva da viatico per giocare sempre a certi livelli. Con Bolgona dobbiamo fare assolutamente una grande partita".

Fano - San Donà: 3-0

Fano: Roberti, Zonta 2, Sabatini, Raffa (L), Ferri 12, Carburi, Ferraro 3, Galdenzi ne, Tito (L) ne, Gori, Marks 19, Gozzo 12, Maletto 7. All. Castellano.

San Donà: Trevisiol 3, Bassanello (L), Amarilli, Mignano 3, Palmisano 1, Mandilaris 13, Mazzon, Dalmonte 9, Mazzanti 4, Umek 7. All. Tofoli.