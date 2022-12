Volley A3, altri tre punti d’oro per San Donà con Mirandola. Il coach: “Lavoriamo per crescere”

Tre punti e contro una diretta concorrente. Turno infrasettimanale più che dolce per il Volley Team San Donà che in casa batte 3-0 Mirandola e risale pian piano la classifica. Il tocco in più è arrivato da Baratti, il palleggiatore prelevato dalla serie B di Grosseto a inizio settimana e che di fatto si è allenato per ora ben poco con il gruppo: “Ci speravo, volevo fare punti ed è arrivato il bottino pieno, - dice emozionato - è stato bello, bello vedere il palazzetto caldo e trovare un gruppo che mi ha accolto”.

Molto felice il coach: “Sono tre importanti e mai facili contro squadre che sono dirette concorrenti, - ha detto Tofoli - il nostro contrattacco non è andato benissimo, abbastanza bene invece la correlazione muro/difesa. Ora dobbiamo pensare a crescere tutti quanti, uno per uno. Per noi ogni partita è una battaglia”.

Nel primo set parte bene il Volley Team che con Mandilaris e Mazzanti si porta sul 3-1. Immediata reazione di Mirandola che con due muri di Rustichelli si porta sul +1, 3-4 e, azione dopo azione, mette a segno un altro break causa errore di Umek, 7-9. Non si scompongono i padroni di casa: triplo muro di Mandilaris ed è contro sorpasso sandonetese per il 10-9. Squadre che si rincorrono e giocano punto su punto, Dombrovski porta avanti ancora gli ospiti ma Umek in diagonale pareggia i conti. Siamo 14-14 e sale in cattedra Baratti: prima un muro a stoppare Stohr e poi una giocata d’astuzia per mettere giù il +2 Volley Team. Coach Pinca vede che i padroni di casa stanno iniziando ad ingranare gioco ed è costretto a chiamare il primo timeout del match che però non sortisce nessun effetto: Mandilaris continua a mettere giù palloni, Stohr sbaglia e il tabellone segna 19-15. Continua a giocare e lo fa bene il Vtc: Mazzanti si improvvisa palleggiatore, l’opposto greco conferma di essere in grande giornata e poco dopo Umek porta a casa il primo ace della partita per il massimo vantaggio sandonatese (22-16), che viene concretizzato sempre dalla diagonale Baratti-Mandilaris: 25-17 e 1-0 Volley Team.

Secondo parziale che si apre con Mirandola che prende le misure e riesce a concretizzare maggiormente gli attacchi sul campo avversario. Il doppio vantaggio firmato Mazzanti – Mandilaris nelle primissime battute di set (2-0) viene infatti portato avanti dalle due compagini fino all’8-6, quando Umek firma il secondo ace di giornata aumentando a +3 il distacco tra le squadre. Mirandola non demorde e complice alcune giocate sbagliate dei padroni di casa ricuce lo svantaggio e trova addirittura il +1 sul 12-13. Volley Team che non si abbatte, prima Umek e poi capitan Dalmonte trovano le giocate che consentono aggancio e sorpasso: 17-15. Si entra nella fase calda del set, azione infinita sul 21-21 e ancora Umek trova le mani del muro per il fondamentale 22-21 che viene consolidato dall’ace di Baratti per il +2 sandonatese. Timeout Mirandola ma quando si torna in campo Mandilaris vola e porta a casa un altro muro personale e Dalmonte completa l’opera: 25-22 e 2-0 Volley Team.

Nel terzo parziale parte in vantaggio la formazione ospite grazie ad un ace di Scaglioni, 2-3. Rincorre San Donà che trova il pari sul 10-10 a causa di un errore di Stohr ma Mirandola grazie ad un altro ace di Scaglioni mette altri due punti di distacco tra le due squadre. Nel momento più difficile è Dalmonte a trascinare la squadra, sono infatti suoi i punti che consentono al Vtc di agganciare gli ospiti e portarsi sul 14-13. Umek mura a uno il solito Scaglioni, Mandilaris mette la parola fine ad un’azione infinita e Vtc che si porta sul 21-19. Pinca chiama timeout Mirandola ma ormai la strada è segnata: invasione degli ospiti e, come sempre, la palla della partita viene indirizzata nelle mani di Dalmonte che sentenzia il 25-22 e 3-0.

Volley Team. Volley Team San Donà – Stadium Mirandola (25-17, 25-22, 25-22)

Stadium Mirandola: Stohr 11, Capua, Guelfi, Angiolini (L), Bellei n.e., Canossa 1, Ghelfi 11, Dombrovski 7, Scaglioni 4, Schincaglia, Caciagli 2, Rustichelli 6, Gulinelli n.e. All. Pinca.

Volley Team San Donà: Trevisiol n.e., Dal Col 3, Bassanello (L), Parisi n.e., Baratti 3, Palmisano, Mandilaris 17, Mazzon, Dalmonte 20, Mazzanti 6, Umek 11, Tuis