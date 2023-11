Volley A3, San Donà a cagliare per continuare la sua marcia

La Personal Time ha nel mirino la trasferta di Cagliari, in Sardegna con il Cus gli uomini di Daniele Moretti proveranno ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi ottenuti fino a questo momento. Appuntamento domani, domenica 26 novembre alle 17. "E’ stata una settimana positiva –commenta coach Moretti-, veniamo dalla vittoria di domenica con Acqui Terme e questo ha aumentato il nostro entusiasmo. Una bell’affermazione a livello di gioco e di consapevolezza, fattori che ci hanno portato a lavorare bene e ancor più concentrazione sugli obiettivi da raggiungere. Gli infortunati stanno meglio, voglio ringraziare Stefano Gobbo e Giacomo Trevisan che hanno rimesso in piedi diversi atleti, c’è stato un grande lavoro di squadra fra giocatori, staff medico e atletico".

Cagliari si trova a metà classifica: "Ci aspetta una partita molto dura, sia per la trasferta di due giorni, l’aereo e tutte le vicissitudini che comporta, ma anche per la squadra che andremo ad affrontare. I sardi sono uno dei team più attrezzati. Hanno un palleggiatore esperto che fa viaggiare la palla, - ha continuato il tecnico - questo potrebbe portare a dover gestire delle alzate molto veloci. Cagliari ha tanti giocatori interessanti, fra loro c’è chi ha esperienza in categoria superiore. Servirà massima attenzione, alla fine il più forte o chi ha gestito meglio la partita vincerà. In tutti i modi proveremo a portare a casa un’altra affermazione, farlo significherebbe dare un messaggio a tutte le altre squadre del nostro girone".