Volley A3, San Donà aspetta la terza in classifica Savigliano

Un'ultima giornata di andata per il Volley Team San Donà che rappresenta un'altra battaglia difficile. Nell'ultima sfida prima di Natale la formazione di Tofoli attende Savigliano, la terza potenza del girone bianco di serie A3. Appuntamento domenica 18 alle 18. Da un lato una formazione con 11 punti, dall'altra una con 27, ma l'imperativo è il medesimo da entrambe le parti: fare punti.

"La settimana è stata intensa come sempre, ci alleniamo molto in palestra e facciamo molta tecnica cercando di lavorare sui nostri punti di forza e debolezza per dare il meglio di se stessi. la squadra ha mostrato la capacità di maturare dal punto di vista della costanza negli allenamenti per mirare all’unico obiettivo che abbiamo, vincere" dice il centrale Mazzanti, che carica la squadra.

San Donà aveva pian piano rialzato la testa con due belle vittorie, salvo poi lo scivolone con Garlasco: "Abbiamo cercato di dare il meglio del nostro gioco, credo si sia visto che la squadra era vogliosa di fare risultato però qualche imprecisione c’è stata. Forse potevamo fare meglio in fase di contrattacco ma l’avversario ha fatto una ottima gara e la loro prestanza fisica ha favorito il loro lavoro a muro" prosegue Mazzanti.

Massimo impegn è ciò che secondo il centrale classe 2000 va messo in campo domani: "Il gruppo ha fatto grandi passi avanti e ci alleniamo duramente, dobbiamo solo avere quella fermezza mentale che ci permette di scendere in campo con grinta e fare il nostro gioco al meglio".