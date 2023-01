Volley A3, San Donà batte la capolista e ora può scalare ancora la classifica

Il fondo della classifica lo ha abbondonato da qualche giornata e con la prossima potrebbe scavalcare un'altra posizione ancora. E' un 2023 per il Volley Team San Donà che è iniziato con grande entusiasmo: la formazione di Tofoli ha battuto 3-2 Pineto e ora si trova 11esima con 16 punti. Domenica 15 la trasferta a Montecchio Maggiore per uno scontro diretto delicato: la padrona di casa ha 14 punti, presto detto che cosa significherebbe portarsi a casa un altro referto vittorioso.

Quella con Pineto è stata non una partita, ma la partita: perchè San Donà ha battuto la capolista, o meglio al momento la ex capolista, dal momento che i risultati hanno proiettato in cima Fano. Per gli uomini di Tofoli una bella soddisfazione: "Sapevamo sarebbe stata tosta, ma anche che potevamo giocarcela alla pari".

Pochi ingredienti, ma buoni: "Avevo chiesto di spingere, osare ed essere spregiudicati" parola di coahc Tofoli.

Volley Team San Donà – ABBA Pineto Volley 3-2 (29-27, 25-20, 25-27, 17-25, 15-13)

Volley Team San Donà: Trevisiol 7, Dal Col 5, , Parisi, Baratti 3, Palmisano, Mandilaris 26, Mazzon 1, Dalmonte 12, Mazzanti 2, Umek 28, Tuis, L Bassanello 53%pos 31%prf.

Allenatore: P. Tofoli.

ABBA Pineto Volley: Calonico 4, Merlo 10, Bongiorno, Basso 8, Milan 18, Paris 3, Bragatto 1, Omaggi, Baldari 10, Link 22, Fioretti, Mignano 1, L Pesare, L Giuliani 67%pos 33%prf.

Allenatore: G. Tomasello