Volley A2, troppa Pineto per il Volley Team San Donà: ko netto

La vice capolista fa valere tutta la sua forza. Nella quinta giornata del girone di ritorno di volley A3 il Volley Team San Donà cede per 0-3 all'Abba Pineto che con 39 punti rimane in seconda posizione in classifica dietro soltanto a Grottazzolina a 40. e proprio contro la capolista la formazione veneta giocherà già mercoledì, in trasferta, per recuperare la seconda giornata.

"Oggi siamo mancati nei momenti delicati dove abbiamo commesso troppi errori. Lo si capisce guardando anche le statistiche, - ha commentato coach Toffoli - noi quindici errori in battuta e loro sei, noi quattro ace e loro sette. Sulle palle sporche noi soffriamo, non riusciamo a capirci nelle palle “fuori dagli schemi”. Pineto è comunque una squadra costruita per salire a cui bisogna assolutamente fare i complimenti. Ovviamente se concedi molti errori li paghi ed è giusto che abbiano vinto loro".

Primo set molto tirato che vede le due compagini rispondersi punto su punto. Sono Vaskelis e Link, elementi di spicco dei due team, i giocatori che siglano più punti per le proprie squadre. Nota di merito anche a Basso che, solo nel primo set, porta a casa 3 muri punto per il San Donà. Sul più bello, sul 21-19, gli abruzzesi sfruttano un ottimo turno in battuta di Bertoli per recuperare e superare i ragazzi di San Donà. Non si concretizza il controsorpasso e Pineto porta a casa il primo set: 23-25.

Il secondo set è una fotocopia del primo con le squadre che continuano a rispondersi punto su punto. Per gli ospiti prende in mano il gioco il 2001 Disabato che mette in seria difficoltà il VTC con una serie di ripetuti attacchi potenti e ben mirati che non trovano una difesa sicura da parte dei sandonatesi. Sebbene si arrivi intorno al 20esimo punto con le due squadre ancora a pochi punti di distanza (20-21) è ancora Pineto a sprintare nel finale grazie ancora ai soliti Link e Bertoli. È 20-25.

Il terzo set vede gli ospiti portarsi subito sul 3-0. Non demorde il VTC che, azione dopo azione, assottiglia sempre di più il distacco fino a portarsi a solo un punto dagli avversari sul 15-16. Come i primi due set, dopo 2/3 di ogni gioco giocati praticamente alla pari, Pineto ingranae il VTC San Donà si scioglie sotto i colpi degli avversari. Finisce 19-25 per gli abruzzesi che con un 3-0 senza storie portano a casa i 3 punti.