Volley A3, che meraviglia San Donà: con Acqui Terme è il settimo sigillo

Il primo posto è ancora in condivisione con Mantova (18 punti tutti e due), ma la diretta inseguitrice è ora staccata. Settima meraviglia per la Personal Time San Donà in casa con Acqui Terme: finale 3-1. "Abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità – dice il vice allenatore Alessandro Mamprin-, con la battuta abbiamo messo in difficoltà la loro ricezione. Poi i nostri molti muri hanno creato grattacapi ai loro attaccanti".

Parte meglio la squadra ospite, sull’1-4 coach Moretti chiama il primo time out della sua partita, il pareggio arriva a quota 6. Il primo vantaggio dei padroni di casa lo firma Umek (9-8). Torna avanti Acqui (12-13). E’ gara tosta è si vede dal punteggio 15-15. La Personal Time riesce ad avere due punti di vantaggio con la schiacciata di Giannotti, Acqui però pareggia con Esposito a muro (17-17). Il video check da il 20-18 alla squadra di casa. Acqui sbaglia a muro e San Donà va 22-19, qui coach Rizzo si rifugia in time out. Umek batte bene (23-19), Giannotti regala il primo set point alla squadra di casa (24-20), Cester lo annulla (24-21), lo stesso fa Baratti (24-22). Acqui attacca, il muro san donatese non regge ed è 24-23, Moretti chiama la sospensione. Gianotti chiude con una schiacciata.

La Personal Time scatta bene 4-1; qui arriva il mini break ospite che porta al 4-4. Nuova parità sul 6 a 6. Entra anche Gioele Favaro che in settimana ha avuto problemi alla schiena. I locali vanno sul 10-8, ma Acqui pareggia di nuovo 10-10. E’ sempre punto su punto (12-12). Il muro e l’attacco san donatese tengono ed è +3 interno (15-12). Restano tre i punti di vantaggio locali (17-14); Acqui però accorcia (17-16). Guastamacchia regala il 19-17, ma gli ospiti ci sono (20-19), Favaro pure (21-19). Arriva il pareggio ospite (21-21). Si va punto a punto (22-22), (23-23), Martino viene murato da Guastamacchia ed è il primo set point casalingo. Tulone però sbaglia la battuta (24-24), ci pensa però Umek a rimediare (25-24), Acqui pareggia (25-25). Graziani fa punto e ribalta le cose (25-26) con Moretti che chiama time out. Guastamacchia per il 26-26, Cester regala un altro set poit ospite (26-27). L’attacco sbagliato di Favaro per l’1-1.

Acqui Terme va subito sul 3-0. La Personal Time recupera però immediatamente lo svantaggio (3-3). Il primo vantaggio interno è 6-5. Ma Acqui regge (9-11), Moretti vuole il time out. Arriva il pareggio (12-12), Umek riporta avanti San Donà (13-12) e stavolta è Rizzo a chiamare la sospensione. Giannotti fa 16-14, Esposito respinge la fuga 16-15. Si accende la Personal Time che guadagna il +3 (18-15). Rimangono 3 i punti di vantaggio sullo schiaccione di Favaro (20-17). Sportivissimo Graziani che ammette un tocco al muro che vale il 21-18 per San Donà. Recupera Acqui 21-21, va avanti la squadra di Moretti 22-21, pareggia Martino 22-22. Ma Giannotti per il 23-22, Graziani sbaglia attacco 24-22. Lo stesso Graziani si riscatta 24-23. Chiude la schiacciata di Giannotti 25-23.

Gli ospiti scattano bene ai blocchi di partenza (0-3), Umek fa il primo punto interno (1-3), poi arrivano due muri vincenti della Personal Time (3-3). San Donà prende coraggio e Umek regala il primo vantaggio (7-6). L’attacco di Giannotti vale il +3 (11-8). Acqui sbaglia in attacco e la Personal Time è sul +4 (13-9), qui c’è il time out di Rizzo. Martino viene murato da Favaro e i punti di differenza sono 5 (14-9). Il muro san donatese è arma importante, ne è vittima Cester (16-11). L’attacco vincente di Favaro per il +4 (18-14), poi Gioele fa pure l’ace del +5 (19-14), sempre lui: 20-14. Accorcia Acqui (21-18), Moretti chiede time out e predica calma. Guastamacchia per il 22-18, Umek la mette giù 23-18. Cester fa 23-19, Giannotti regala il primo match point alla Personal Time 24-19. Umek sbaglia 24-20, la battuta ospite per il 24-21. Martino sbaglia la battuta successiva ed è vittoria per San Donà.

PERSONAL TIME: Tulone 2, Parisi, Bassanello, Giannotti 20, Favaro 12, Guastamacchia 11, Iorno 6, Paludet, Trevisiol, Lazzaron, Tuis, Cunial 5, Umek 17, Lazzarini. All.: Moretti.

ACQUI TERME: Russo, Martina, Perassolo 12, Baratti, Corrozzatto, Stamegna, Graziani 9, Morchio, Martino 22, Bettucchi, Garra, Esposito 7, Cester 6. All.: Rizzo.