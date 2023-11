Volley A3, San Donà primato confermato: battuta Belluno

"Sono stati bravissimi, non ho niente da recriminare anche se ci sono state alcune imprecisioni nel secondo set, poi nel terzo e quarto siamo andati via. In alcune situazioni ci siamo disuniti, ma poi è uscita la forza della squadra che ci ha permesso di portare a casa la vittoria". Coach Moretti non è contento, è molto di più: al termine della quarta giornata di campionato di serie A3 la Personal Time San Donà viaggia in prima fila in classifica.

Battuta anche Belluno 3-1 con una prestazione di alto livello e soprattutto contro una squadra che è stata allestito in modo corazzato.

Parte bene la squadra ospite 1-3, la Personal Time regge e non molla di un millimetro e arriva al 5-5. Il primo vantaggio arriva con Umek (7-6), Giannotti da il più 3 (11-8). I bellunesi sono squadra tosta e pareggiano (11-11), risponde la Personal Time (15-12). Si va avanti a strappi e gli ospiti pareggiano (18-18). Il 19-20 costringe coach Moretti al time out, al rientro i sandonatesi si portano sopra di 2 (22-20) e qui arriva la sospensione chiesta da Colussi. San Donà tiene e con Favaro vince i primo set.

Via ed è 2-0, ma poi le due contendenti si trovano a braccetto (3-3), lo stesso accade poco dopo 5-5. Belluno prende coraggio, macina punti e trova il vantaggio di 4 lunghezze (8-12), Giannotti interrompe il momento ospite (9-12). La band di Colussi mantiene un buon vantaggio (15-19), qui Moretti si rifugia in time out. Break sandonatese 3-0 (18-19) con la schiacciata di Guastamacchia e minuto per Colussi. Al rientro Belluno c’è (18-21), diventa (20-24). Il video check assegna il set agli ospiti (22-25).

Subito due video check, la Personal Time prende un piccolo margine (5-2), partita bella e combattuta, i padroni di casa provano a scappare (12-7). Il muro di casa regge e Guastamacchia fa il 19-15. Ma è una gara di colpi di scena, Belluno si porta a meno 1 (20-19), i sandonatesi scappano di nuovo (22-19). La chiude Giannotti con una veloce ed è ancora 25-22 come accaduto nei set precedenti.

Una grande partita, dice questo il punteggio che vede le due squadre sempre punto a punto. Dopo un video check la Personal Time è sopra di 2 (16-14). Il volume del match si alza, i locali vanno 19-17, qui Colussi si affida al time out. Attacca bene San Donà (20-17), poi ci pensa il muro di Guastamacchia e Giannotti (21-17). Sbaglia la battuta Tulone e Belluno recupera un punto (21-18), dall’altra parte stesso errore anche per i bellunesi (22-18). Due muri consecutivi regalano 6 match ball alla Personal Time (24-18), sbaglia il servizio Umek (24-19), il muro vincente di Maccabruni accorcia ancora (24-20). Gioele Favaro regala i tre punti ai padroni di casa che rimangono cosi in testa alla graduatoria (25-20).

Personal Time San Donà - Belluno 3-1 (25-22; 22-25; 25-22; 25-20)

San Donà: Tulone 1, Parisi, Bassanello, Giannotti 22, Favaro 14, Guastamacchia 11, Iorno 10, Paludet, Trevisiol. Lazzarini, Lazzaron, Tulis, Cunial 2, Umek 14. All.: Moretti.

Belluno: Polo, Stufano 1, Schiro 16, Fraccaro, Bucko 15, Maccabruni 4, Guolla, Bisi 13, Martinez, Orto, Mozzato 7, De Col, Antonaci 1 Martinez. All.: Colussi