Volley A3, San Donà fa sei su sei: battuta anche Garlasco

Sulla carta due formazioni distanti l'una dall'altra ma bisogna giocare e vincere. La Personal Time San Donà fa sei su sei e batte a domicilio anche Garlasco 0-3. La vetta della classifica del girone bianco di serie A3 è sempre veneta, in condivisione con Mantova (entrambe le squadre sono a 15 punti).

Giocano bene le due squadre ed è 5-5. L’equilibrio non si sblocca e si arriva al 12-12, prima che Garlasco sfrutti il servizio 14-12, qui arriva il time out di Moretti. La Personal Time pareggia a quota 16. Poi diventa una guerra di nervi, Garlasco annulla il primo set point veneto sul 22-24 che diventa così 23-24. I lombardi pareggiano (24-24), poi Umek regala un altro set point (24-25), annullato di nuovo. Sbaglia la battuta Tomassini (24-25), ma è di nuovo 25-25. Giannotti si guadagna il 26-27, Guastamacchia sbaglia il servizio 27-27; dall’altra parte Cavalcanti regala un altro set point agli ospiti 27-28, e qui la Personal Time la chiude 27-29 con il punto di Gioele Favaro.

Cerca subito di accelerare la Personal Time (1-5), ma la Moyashi accorcia (3-5). Sul 6-6 Moretti chiama il time out. E’ gara che va a strappi, e ancora i veneti sopra di una manciata di punti (10-14). I lombardi non demordono (13-15). Sotto di quattro coach Bertini si rifugia in time out (16-20). La Personal Time non si ferma e si regala il set point con Giannotti (19-24), annullato, ma poi i veneti la chiudono con Guastamacchia (20-25).

Anche il terzo parziale assomiglia ai precedenti due, subito 5-5. La Personal Time sfrutta bene la battuta (7-10). Il pareggio si materializza a quota 11. Le due squadre vanno avanti pari (16-16). Ma San Donà mette il muso avanti (20-23), qui c’è la sospensione di Bertini. Sbaglia la schiacciata Garlasco e i veneti possono giocare per il match, la chiude l’ex Giannotti (23-25).

Domenica prossima la Personal Time torna a giocare in casa, al Pala Barbazza arriverà l’Acqui Terme.

Moyashi Garlasco - Personal Time San Donà: 0- 3 (27-29; 20-25; 23-25 )

Garlasco: Peslac 7, Tomassini 8, Cavalcanti 5, Pedroni, Chadtchyn, Martinez 13, Biasotto, Vattovaz 3, Calitri, Colella, Accordi, Orlando 1, Puliti 12. All.: Bertini.

San Donà: Tulone 3, Paris, Bassanello, Giannotti 17, Favaro 12, Guastamacchia 6, Iorno 5, Paludet, Trevisiol, Lazzaron, Tuis, Cunial, Umek 11, Lazzarin. All.: Moretti.