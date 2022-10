Volley A3, San Donà Fa la prima festa: battuto il Sol

Il VTC batte un colpo. Le due sconfitte per 3-0 ad inizio campionato non erano un gran biglietto da visita ma i ragazzi e coach Tofoli ci hanno insegnato di che pasta sono fatti. Una partita orchestrata dal primo all’ultimo pallone con convinzione e determinazione, proponendo una buona pallavolo e molti ottimo spunti che, se affinati, ci faranno divertire anche quest’anno. Il cammino è ancora lungo e non sarà di certo facile ma oggi il Volley Team San Donà ha risposto “Presente”. "Era importante vincere, - ha detto il tecnico Tofoli - ai ragazzi avevo chiesto questo in spogliatoio. Piano piano stiamo crescendo ma abbiamo dei grossi margini di miglioramento; del resto è la seconda partita che facciamo tutti assieme dopo Pineto. Ora dobbiamo pensare a lavorare sempre di più e a migliorarci: se seguiamo questa strada possiamo ottenere dei buoni risultati”.

Non cambia il sestetto coach Tofoli per il primo dei 3 turni infrasettimanali della stagione; Mandilaris opposto, Umek e Dalmonte in banda con Mazzon a dettare i tempi al palleggio, Dal Col e Mazzanti centrali con Bassanello libero.

Primo set che vede San Donà portarsi avanti di due lunghezze, subito ricucite da Montecchio che poco dopo si porta avanti grazie ad un muro di Frizzarin. Una serie di grandi azioni dei ragazzi di Tofoli permette al VTC di riguadagnare quei due punti di vantaggio sugli avversari che rimarranno tali fino al 12-10. Proprio sul più bello, torna avanti Montecchio costringendo coach Tofoli a chiamare il primo time-out del match. Idea che porta i suoi frutti perché Mazzon prima e Umek poi consentono il controsorpasso VTC ai danni degli avversari. E proprio il classe 2003 che lo scorso anno giocava a Treviso è protagonista di due muri consecutivi che portano a 4 il vantaggio di San Donàindirizzando il primo set verso i padroni di casa: 21-17. Alcuni errori di Montecchio, un ace di Dal Col e un altro fantastico muro di Mazzon mettono la parola fine al primo parziale: 25-18.

Inizia a muoversi con più convinzione dei propri mezzi grazie al primo set stagionale vinto la squadra di Tofoli che con due ace consecutivi di un Mazzon quest’oggi davvero implacabile, si porta sul 6-3. Ci pensano capitan Dalmonte e Mandilaris ad aggiungere due punti ai 3 di vantaggio con due attacchi che lasciano poco spazio di difesa agli ospiti. Un calo di concentrazione dei ragazzi di casa permette a Montecchio di prendere coraggio e portarsi a -1 ma un muro a 3 di San Donà e un errore dei vicentini ristabilisce la distanza a 3 lunghezze. Mandilaris ha il braccio caldo e Umek stampa a terra l’ennesimo muro sandonatese obbligando coach Di Pietro a chiamare il time-out sul 21-16 per i padroni di casa ma i 5 punti di vantaggio diventano infine 7 e un errore di Frizzarin consente al VTC di portare a casa anche il secondo set con lo stesso risultato del primo: 25-18.

Montecchio torna in campo per il terzo parziale con maggior decisione il ché consente agli ospiti di portarsi sul 1-4 dopo pochi minuti di gioco. La difesa di San Donà regge, Umek, Dalmonte e Mandilaris fanno egregiamente la loro parte e con il passare del tempo il vantaggio dei vicentini si assottiglia sempre di più fin quando, lo stesso Dalmonte, porta a casa il punto dell’8-8 con una giocata chirurgica. Torna avanti poco dopo il VTC grazie ad Umek e all’ennesima grande giocata dei padroni di casa. Anche Mandilaris si iscrive alla giornata dei muri sandonatesi portando i suoi a 4 punti di vantaggio dagli ospiti. Finale in crescendo per i ragazzi di coach Tofoli che aumentano il margine su Montecchio che sul 22-17 portano a casa set e partita grazie ai punti, nell’ordine, di Dalmonte e di Umek (gli ultimi due).