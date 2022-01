Volley A3, San Donà torna in campo dopo quasi un mese e si regala tre punti contro Macerata

Un regalo più che perfetto per il ritorno in campo. Il Volley Team San Donà saluta lo stop causato dal Covid con una netta vittoria 3-0 contro il Med Store Tunit Macerata. Una vittoria che piace ancora di più perché arrivata contro una delle attuali "potenze" e con una formazione casaliga ancora un po' rimaneggiata.

Il primo set è stato una vera battaglia finito ai vantaggi 28-26 con continui cambi di potere; nel secondo set Macerata si è portata avanti 14-19, ma San Donà ha ricucito poco per volta vincendo 25-23 e il terzo set senza storia: 25-17.

"La generosità, la grinta e la voglia di far bene sono stati gli elementi base di questo match. Non era facile, - ha commentato coach Tofoli - perché era quasi un mese che non giocavamo, ci mancava il ritmo partita e questa è una squadra inedita, ho fatto giocare Mignano al palleggio e Monari come banda che è arrivato da poco con noi. Sono contento per l’approccio e di saper riprendere set in cui eravamo molto sotto come il secondo. Ci abbiamo creduto e siamo una squadra di 13-14 giocatori che possono tutti giocare. Giocavamo contro una corazzata come Macerata ma a noi ci voleva una vittoria così. I ragazzi hanno tenuto fisicamente e magari ci poteva essere un calo però siamo stati bravi e ora recupereremo tutti come Merlo che da oggi è ritornato in squadra. Ora ci sarà la partita di Coppa contro Macerata ma noi non abbiamo niente da perdere e dobbiamo giocare una partita spregiudicata, agguerrita, sbarazzina e osando su ogni punto".