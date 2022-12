Volley A3, San Donà sprofonda poi rinasce: vittoria importante contro Monselice

Squadra in casa

Squadra in casa Tmb Monselice

Prima sprofonda, poi rinasce e rende concreto l'obiettivo finale. Il Volley Team San Donà torna alla vittoria nella decima giornata di campionato di serie A3: 2-3 a casa di Monselice. Una vittoria importantissima per il morale prima di tutto e poi perché si trattava di uno scontro direto fondamentale. La squadra di Tofoli, sotto 2-0 e completamente spalle al muro, ha trovato la forza di reagire e ribaltare il match.

"Non sobbiamo guardare la partita dal punto di vista tecnico, c'è tanto tanto da lavorare, commettiamo errori e sbavature, - commenta il tecnico - ma al punto di vista emotivo è stata una grande partita. Abbiamo giocato con il cuore e con la voglia di dimostrae che ci siamo ancora. Siamo stati bravi, ora dovremo mantenere questa bravura per continuare ad allenarci".

Nel primo set San Donà rimane in scia dei padroni di casa fino all'8-6 poi Monselice piazza il break che vale il 16-11 e il finale dice 25-19. Il secondo set è per gran parte fotocopia del primo con San Donà a contatto all'inizio, poi in ricorsa sul 16-12. Tofoli richiama i suoi e la squadra è protagonista di una primazione (21-18), che però rimane un po' timida (25-22).

Il Volley Team non può più permettersi di sbagliare e il terzo set è una lunga battaglia. San Donà fatica a comandare il gioco ma è a contatto (16-14 e poi 21-19). Non bastano i 25 punti disponibile, San Donà lotta e tiene viva la speranza con un bel 26-28.

Il quarto set ha le stesse cifre del primo ma invertite, Mandilaris (34 punti per lui) e compagni spingono per l11-16 che diventa 15-21 e finale 21-25.

Il tie break è un lungo punto a punto con San Donà brava questa volta a stare in testa, seppur magari di una sola lunghezza, ma guida il gioco. Il finale è tirato: 13-15.

Tmb Monselice - Volley Team San Donà: 2-3 (25-19; 25.22; 26-28; 21-25; 13-15)

Moncelice: Drago 33, Perciante 1, Vattovaz, KKobzev 10, Monetti 2, Vianello 15, De Grandis ne, De Snti 13, Bacchin, Beccaro, Borgato 10, Dainese (L), Rizzato (L) ne, Dietre ne. All. Cicorella.

San Donà: Trevisiol 4, Dal Col 5, Bassanello (L), Mignano 5, Palmisano, Mandilaris 34, Mazzon 1, Dalmonte 12, Mazzanti 2, Umek 8, Tuis ne. All. Tofoli.