Volley A3, punti d'oro in chiave salvezza per San Donà

Vincere per continuare a credere nella salvezza. E' questo il significato della vittoria contro Monselice del Volley Team San Donà per 3-1. Il tecnico Tofoli è contento a metà: "Assolutamente per la vittoria, perchè se è vero che non ci dà la salvezza matematica, ci fa continuare a sperare in questo obiettivo, - dice - ma il livello è stato più che basso, certe volte è difficile capire. Ma teniamoci i tre punti importanti".

Nel primo set parte meglio Monselice che, dopo aver recuperato l’iniziale vantaggio del Volley Team, conquista due break per il 5-7. L’ace di Vianello vale il +3 e il primo timeout del match per coach Tofoli. VTC che inizia a sgranocchiare punti agli avversari fino al sorpasso: Umek mette in seria difficoltà la ricezione ospite e Mandilaris non perdona (14-12). Divario che aumenta quando Mazzanti mette giù un ottimo primo tempo su una gran palla di Baratti (22-19). Finale di set in discesa per i sandonatesi: Trevisiol trova il pertugio giusto al centro e poco dopo Mandilaris attacca sul muro per il 25-21 (1-0).

Nel secondo parziale Monselice prova subito a scappare via ma prima Umek e poi Mazzanti trovano due grandi muri per il 4-3. Allunga ancora il Volley Team: l’attacco di Mandilaris non è contenuto dalla difesa di Monselice che poco dopo si schianta sui 203cm di Mazzon che a muro si dimostra aver pochi rivali (13-11). Blackout sandonatese: questa volta è Beccaro a mettere in difficoltà i padroni di casa portando a casa 3 break per il 14-15. Le squadre si rinconcorrono punto a punto e proprio sul finale di set sono i ragazzi di Tofoli a mettere la freccia: è Mandilaris a fare alla voce grossaprima con un attacco che non lascia possibilità di difesa a Monselice e poi con un ace che vale il 23-21. Coach Cicorella prova a smorzare l’andamento del set chiamando un timeout ma una pipe di Umek non cambia i piani del set: 25-22 (2-0).

Terzo parziale che vede l’iniziale equilibrio rompersi in favore di Monselice dopo poche battute (6-10). Sandonatesi che accennano una timida reazione che dà i suoi frutti verso metà set quando Mandilaris indovina il muro vincente del 14-15. La rimonta sembrerebbe ormai completata ma i padovani tornano a mettere quattro punti tra sé e i padroni di casa con tre break che iniziano a segnare le sorti del parziale (14-18). Distanza che infatti rimane invariata fino al termine del set: è Bacchin a chiudere i conti sul 21-25(1-2).

Squadre che si trovano al bivio del quarto set così come all’andata quando i Volley Team, dopo esser stato sotto per 2-0, aveva compiuto una gran rimonta che gli consentì di uscire dal PalaSchiavonia con due punti. Ne esce un set ruvido e nervoso in cui sono i padroni di casa a trovare il primo doppio vantaggio grazie ad un attacco di Umek (8-6). Monselice che trova il pari (10-10) e il vantaggio poche azioni dopo (12-14) ma nell’ordine, Umek, Mandilaris e un attacco out di Vianello rispediscono al mittente l’offensiva padovana (15-16). Cavalca l’onda il Volley Team e sempre con la coppia Mandilaris – Umek mette 4 punti tra sé e gli avversari. La strada è ormai in discesa e anche Monselice sembra non crederci più: la palla vincente capita sulle mani del solito Umek che trova l’incrocio delle linee per il 25-19 (3-1).

Volley Team San Donà 3-1 Volley Monselice (25-21, 25-22, 21-25, 25-19)

Volley Team San Donà: Trevisiol 5, Bassanello (L), Cristian n.e., Parisi n.e., Baratti 2, Palmisano 8, Mandilaris 30, Mazzon 2, Mazzanti 3, Umek 19, Tuis n.e. All. Tofoli.

Volley Monselice: Perciante, Vattovaz 11, Kobzev 2, Monetti n.e., Vianello 14, De Grandis 4, De Santi 9, Bacchin 5, Beccaro 1, Borgato, Dainese (L), Rizzato (L), Dietre 10 All: Cicorella