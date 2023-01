Volley A3, contro Parma San Donà conquista altri due punti preziosi

Un nuovo tie break e un referto con sorriso. Conquista due punti importanti San Donà di Piave, impegnata per la quinta giornata di serie A3 a casa di Parma, squadra già affacciata verso i play off. Incredibile la prestazione della "ditta" Umek-Mandilaris, 60 punti in due; ma in generale una bella prestazione di squadra come dice coach Tofoli: "Grande risultanto, - afferma - non era per niente facile vincere fuori casa. Come squadra non siamo messi benissimo, abbiamo solo due centrali e qualche acciacco c'è. Abbiamo però dimostrato che tutti possono entrare e giocare, penso a Palmisano e a Tuis che ha fatto due buone battute. Due punti meritati".

E' stata una sfida combattuta per cinque set, con San Donà a partire meglio per lo 0-1, poi pareggio, poi vantaggio poi di nuovo pareggio fino al tempo più corto.

Il 25-27 iniziale rispecchia perfettamente la battaglia del primo set con entrambe le squadre a confrontarsi punto a punto ma senza creare un grande allungo; stessa situazione nel secondo set con i parziali molto simili (14-16 e 21-19). La squadra di Tofoli prova a rientrae ma il finale è dei padroni di casa: 25-21.

Il 16-13 del terzo set sembra dirla lunga, ma San Donà è brava a rimontare per il 20-21, messa anche la freccia. Finale 23-25). Nel quarto set la musica è opposta, Parma scappa sul 16-12 che diventa 21-17 e il finale dice 25-21.

Combattuto anche il quinto set, con Parma a corrre per il 10-7 e San Donà brava a ricucire per il 12-11; finale poco adatto ai deboli di cuore: la squadra di Tofoli mette la freccia e vince 12-15,

Parma - San Donà: 2-3 (25-27; 25-21; 23-25; 25-21; 12-15)

San Donà: Trevisiol 6, Bassanello (L), Parisi ne, Baratti 2, Palmisano 6, Mandilaris 29, Mazzon, Dalmonte 5, Mazzanti 6, Umek 31, Tuis. All. Tofoli.