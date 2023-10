Volley A3, San Donà in versione maratona: battuto Brugherio

Una Persoal Time San Donà in versione maratona vince ancora. Nella terza giornata di campionato di serie A3 girone bianco la formazione di Moretti vince 2-3 sul campo dell'ostico Brugherio. I veneti, avanti due set, hanno sprecato il divario ma sono stati bravi a riprendere il comando nel set corto.

Parte bene la squadra di casa, è subito 4-1. I lombardi stanno avanti fino al 5-4, poi il muro sandonatese pareggia. Da qui in poi le due squadre vanno a braccetto fino al 12 a 12, Brugherio tenta di scappare 16-14. La difesa veneta regge e porta a casa punti preziosi per il 17-17. La Personal Time alza il volume in attacco (17-19), il gap aumenta fino al 20-25 firmato da Iorno che vale l’1-0 esterno.

La reazione di Brugherio è immediata, i locali confezionano un secco 4-0; Moretti si rifugia in time out. Arriva però uno spiraglio di luce con il recupero ospite (6-4), la Personal Time rimane sotto, poi sfrutta un buon turno di battuta di Tulone e qui arriva il 14-14. Il trend veneto continua ad essere positivo (15-17); fra un video check ed un errore dei padroni di casa, Giannotti mette per terra il punto del 22-25.

Nel terzo set i lombardi devono giocarsi il tutto per tutto per allungare la partita, i primi punti sono un continuo cambio palla 4-3, 4-4, 5-4, 5-5; i locali però riescono ad avere un piccolo margine 11-8, Moretti si affida al time out ma è comunque 15-13; San Donà è squadra coriacea e pareggia quota 16. Sussulto Brugherio 19-16, in un amen è 20-20. Altro allungo lombardo 22-20, è la fuga giusta 25-22 e vantaggio dimezzato nei set giocati.

Nel quarto parziale la Personal Time è più reattiva (2-5), ma i lombardi non mollano e la ribaltano sfruttando qualche errore sandonatese di troppo (15-12). Burgherio non si ferma più e vince anche il quarto set imponendosi 25-20. Il tie break è sempre una lotteria, la Personal Time però è perfetta e vince 9-15.

Niente riposo: lunedì 29 si torna in palestra per il turno infrasettimanale del primo novembre: al PalaBarbazza arriva Belluno

Brugherio - San Donà: 2-3 (20-25; 22-25 25-22; 25-20; 9-15)

Brugherio: Garello, Meschiari 11, Selleri 2, Chinello, Romano, Marini, Ichino 7, Prespov 23, Mancini 2, Compagnoni 5, Carpita 10, Viganò, Consonni, Mellano 10, Prada, Centenaro. All.: Delmati.

San Donà: Tulone 3, Parisi, Bassanello, Giannotti 21, Favaro 7, Guastamacchia 14, Iorno 7, Paludet, Trevisiol, Larraon, Tuis, Cunial 9, Umek 10. All.: Moretti.