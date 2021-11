Serie B: che beffa per Portogruaro, 0-3 bugiardo contro Cornedo

Una sfida casalinga che poteva consentire un sorpasso in classifica e che invece è culminata con l’ennesima sconfitta. Lanon è riuscita a sopravanzarenel girone D della B maschile di volley, anche se il 0-3 è stato eccessivo, soprattutto per quanto visto nei primi due set. I padroni di casa, al penultimo posto in classifica dopo quattro giornate,, sperando di tornare in partita.

Il 25-23 del primo set è stato emblematico del grande equilibrio del match, come anche (e soprattutto) il secondo, terminato con un rocambolesco 29-27. Il terzo parziale è stato invece vinto con maggiore determinazione dagli avversari, un 25-16 che ha messo fine alla contesa. Non bisogna però disperare, la squadra andrà alla ricerca del riscatto fra una settimana, nella trasferta friulana contro Il Pozzo. Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-POLISPORTIVA CORNEDO 0-3 (23-25, 27-29, 16-25)