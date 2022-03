Serie B: buon punto in trasferta per Portogruaro, con Valsugana è lotta vera fino al tie-break

Squadra in casa

Squadra in casa Venpa Valsugana

Un buon punto conquistato dalla Portormotori Portogruaro che serve a smuovere la classifica. Nella trasferta infrasettimanale di ieri sul campo del Valsugana, coach Renosto si è trovato di fronte a qualche dubbio sulla formazione da schierare, viste le tante momentanee assenze: alle 21:00 si sciolgono tutti i dubbi, in campo: Grazzi Paludet in banda, Trevisiol Bolzan al centro, Calderan al palleggio, Bottosso opposto e Bertacche libero.

Il primo set è una vera battaglia, nessuna delle due squadre si riesce a staccare dall’avversario e si procede punto a punto fino al 33-35 per Portogruaro. Nel secondo parziale la Portomotori è molto più spigliata, accelera alla partenza e mantiene un buon vantaggio che la porta a concludere il set sul 20-25. Nel terzo set tutto sempre procedere per il verso giusto, ma un fulmine a ciel sereno sconvolge la gara: Paludet salta, si infortuna ed è costretto a lasciare il campo e deve essere sostituito dal più esperto Mattia Gabana.

Questa brevissima pausa pesa come un macigno per i ragazzi di coach Renosto e rimette in partita gli avversari, che comunque faticano davvero molto a portarsi a casa il terzo e quarto set (26-24 e 31-29 i parziali). Al tie-break la Portomotori arriva con poca benzina, complice qualche errore di troppo deve arrendersi ai padroni di casa sul 15-10.

È comunque stata una bella prestazione quella offerta dai veneziani, seppur in formazione rimaneggiata, gli attaccanti Grazzi e Bottosso a fine partita hanno siglato, rispettivamente 31 e 28 punti. C’è poco tempo per rifiatare, adesso bisogna ricaricare le batterie e preparare la gara casalinga di sabato contro il Massanzago. Il tabellino del match:

VENPA VALSUGANA-PORTOMOTORI PORTOGRUARO 3-2 (33-35, 20-25, 26-24, 31-29, 15-10)

VALSUGANA: Barbieri, Fagiuoli, Italiano, Mangiarotti(L), Maniero, Martinello, Pagliarin, Perazzolo, Perodi, Rossignoli, Salmaso, Schiro, Zanini. All. Scaggiante

PORTOGRUARO: Calderan, Vinante, Bomben, Grazzi, Bottosso, Trevisiol, Paludet (L), Milan, Pilot, Busatto, Gabbana, Bolzan, Bertacche, Lorenzon. All: Renosto