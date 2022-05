Serie B: gran finale di stagione per Portogruaro che espugna il campo del Cornedo

Nell'ultima di campionato la Portomotori Portogruaro vince in trasferta a Cornedo Vicentino e chiude la stagione al settimo posto con 31 punti. Una classifica che sarebbe potuta essere più appagante se non ci fossero stati quell'avvio indeciso che ormai è archiviato e tutti gli infortuni da gennaio in poi. Pur con la salvezza già in tasca i ragazzi di coach Renosto sono arrivati in terra vicentina per onorare l'ultimo impegno carichi come non mai.

È stata una battaglia che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, sia in campo che sotto rete, dove anche l'agonismo ha aggiunto spettacolarità al match. La partenza è stata un po' imballata per i portogruaresi che dopo aver perso il primo set, si sono subito rimessi in carreggiata, sfoderano quella che forse è la prestazione più incisiva in battuta e in attacco della stagione. Indemoniati più che mai Bomben e Grazzi che chiudono a 22 punti, 17 per un ritrovato Collalto e 13 per il solito Bottosso.

Ottimo anche il ritorno di capitan Pilot che gioca alla grande tutta la partita data l'assenza di Claderan. Da segnale l'ottima prestazione di Gabbana e Bolzan, entrati in corsa così come tutta la squadra che ha dimostrato carattere, conquistando una vittoria da dedicare a tutti i tifosi biancoverdi. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-PORTOMOTORI PORTOGRUARO 1-3 (25-17, 29-31, 18-25, 17-25)

CORNEDO: Pretto, Cecchetto, Mecenero, Cortese, Pegoraro, Formilan, Rossi, Bertoldi, Marcante, Tovo, De Vicari, Ingrassi (1°L) 0, Peserico (2°L). All. Meneguzzo

PORTOGRUARO: Milan, Busatto L, Pilot, Vinante, Bottosso, Collalto, Bomben, Trevisiol, Lorenzon, Grazzi, Bertacche L, Calderan, Gabana, Bolzan. All: Renosto