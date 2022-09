Serie B Volley Maschile: grande successo per l'iniziativa "Io sono Portogruaro"

Ha riscosso un grande successo l' iniziativa della Pallavolo Portogruaro “Io sono Portogruaro", che ha visto i ragazzi della prima squadra maschile della Portomotori Volley far visita alle attività commerciali del centro storico Portogruarese, per poi allenarsi in piazza della Repubblica. Tutti i commercianti hanno accolto con piacere la visita dei ragazzi, così come i cittadini che si sono soffermati incuriositi. I ragazzi di coach Poletto oltre a concedersi a tifosi e simpatizzanti, hanno invitato tutti alla prima partita in casa che si terrà il prossimo 15 ottobre alle ore 20.30 al PalaLovisa, con ingresso gratuito.

La giornata della squadra, completa di staff tecnico, è proseguita al bar B8 presso Bidon Fashion a Fossalta di Portogruaro, dove le fantastiche ragazze del locale hanno accolto la Portomotori Volley. Simpatia e allegria hanno caratterizzato il pranzo. La giornata si è conclusa con una sessione di allenamento. "Sono molto contento dell'attenzione che ha generato la nostra iniziativa, ringrazio personalmente tutti gli sponsor che ci sostengono e invito tutti a vedere le partite delle nostre prime squadre e delle giovanili di cui andiamo particolarmente fieri!”: così il presidente Franco Gaiarin.