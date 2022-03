Serie B: Portogruaro corsaro a Casalserugo, Aduna battuta e superata in classifica

La Portomotori Portogruaro è diventata una autentica mina vagante del girone D della Serie B maschile di volley. Se n’è resa conto anche l’Aduna Ravagricola, battuta sabato a domicilio dalla formazione veneziana, capace di rimontare un primo set complicato, lasciando l’amaro in bocca ai padroni di casa. Il primo parziale del match ha fatto pensare a un altro risultato finale rispetto a quello poi effettivo.

L’Aduna ha disputato un’ottima gara, gestendo il proprio vantaggio fin dall’inizio e chiudendo la frazione di gioco sul 25-19. Portogruaro ha reagito con la zampata tipica di un leone ferito e il pareggio è stato immediato. Il secondo set è stato molto equilibrato, come ben testimoniato dal 25-22 in favore degli ospiti che hanno mantenuto la giusta pazienza per assestare il colpo decisivo. Come accade in queste situazione, il terzo parziale ha rappresentato inevitabilmente lo spartiacque della partita.

La Portomotori ha dimostrato di avere maggiore fame e il 25-13 non ha lasciato scampo ai padovani, costretti a subire la rimonta a Casalserugo. Anche nel quarto set Portogruaro si è ripetuta e, nonostante i disperativi tentativi dei padroni di casa di portare l’incontro al tie-break, c’è stato poco da fare con il 25-19 che ha chiuso il match sul 3-1.

L’Aduna rimane così a 18 punti in classifica, con un buon margine (8 lunghezze) sulla zona retrocessione, mentre la Portomotori ha superato i padovani in classifica (20 punti), preparandosi a un finale tranquillo di stagione. Il tabellino del match:

ADUNA RAVAGRICOLA PADOVA-PORTOMOTORI PORTOGRUARO 1-3 (25-19, 22-25, 13-25, 19-25)

ADUNA: Zanatta, Marcovecchio, Andriano (L1), Sartorato, Melilli, Sorgato, Pravato, Vianello, Andriano (L2), Convento, Michieli, Chinello, Sella, Uliana, Ramazzina. All. Riato

PORTOGRUARO: Calderan, Vinante, Bomben, Grazzi, Bottosso, Trevisiol, Paludet (L), Milan, Pilot, Busatto, Gabbana, Bolzan, Bertacche, Lorenzon. All: Renosto