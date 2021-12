Serie B: Portogruaro non è più ultimo, netto 3-0 ai danni dell’Aduna Padova

La seconda vittoria è anche la più attesa e utile. Laè riuscita a conquistare un successo importante in casa, regolando con un secco 3-0 l’. Con questo successo, la formazione veneziana non occupa più l’ultimo posto in classifica nel, visto che il ruolo di fanalino di coda è stato fatto passare ben volentieri alla Kioene Padova.

Il primo parziale è stato molto equilibrato e i padroni di casa del Portogruaro sono riusciti a vincerlo soltanto con un allungo decisivo nel finale. Il 25-22 ha galvanizzato e non poco Portogruaro, poco abituato agli 1-0 in proprio favore: il secondo set è stato una fotocopia del primo, con un andamento non molto differente. Ancora una volta l’ha spuntata la squadra veneziana con un 25-23 che non ha potuto far altro che demoralizzare gli ospiti.

Il 2-0 ha garantito alla Portomotori un punto sicuro e il terzo set è stato un assolo dei padroni di casa, un 3-0 che ha posto fine alle danze e che ha fatto capire ancora una volta come la pallavolo sia uno sport sempre imprevedibile. Fra una settimana ci sarà una trasferta non semplice contro Massanzago, attuale terza forza del campionato. Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-ADUNA PADOVA 3-0 (25-22, 25-23, 25-16)