Serie B: il "derby" è di Portogruaro, roboante 3-1 ai danni de Il Pozzo

È un roboante ritorno al PalaLovisa quello dei ragazzi della Portomotori Portogruaro che, nonostante la pausa forzata, non hanno spento il motore. Nel sentitissimo “derby" contro il CCR il Pozzo (tanti gli ex nella compagine friulana), coach Renosto sapeva di dover fare a meno di due atleti che resteranno ai box per il resto della stagione, Collalto e Stefanuto, e con un Bolzan appena rientrato. La partita inizia quindi con una Portomotori rimaneggiata che schiera Vinante come opposto, all'esordio assoluto in quel ruolo e Bottosso titolare al centro, come ai vecchi tempi.

Il primo set, complice il rientro da un lungo stop e la formazione rimaneggiata, finisce nelle mani del CCR il Pozzo con un netto 16-25. Ma da qui in avanti la Portomotori comincia a premere sull’acceleratore. Coach Renosto si gioca allora un'altra carta, l'esperto Luca Calderan e questo cambio in cabina di regia si rivela efficace: gli attaccanti trovano più pertugi nel muro e nella difesa avversaria e il secondo e il terzo parziale vengono vinti da una Portomotori che esprime un ottimo gioco.

Dove non arriva il singolo, è la squadra ad impegnarsi al massimo e la partita si porta sul 2-1 per i padroni di casa. Il quarto set è a senso unico, Il Pozzo prova a fare qualche cambio ma senza ottenere i risultati sperati: Bomben e Grazzi sembrano infermabili (prestazione da MVP per entrambi) con un Paludet piglia tutto. La partita si chiude con un parziale di 25-14. Da segnalare che, nonostante la limitazione di capienza, il PalaLovisa ha fatto registrare il sold-out così come i collegamenti in streaming. Ora testa alla prossima delicatissima trasferta in casa della capolista Monselice, ancora imbattuta: la battaglia è assicurata. Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-CCR IL POZZO 3-1 (16-25, 25-21, 25-23, 25-14)