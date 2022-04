Serie B: Portogruaro show nell'ultimo match casalingo della stagione

Spettacolo autentico al Palalovisa per l'ultima partita in casa della Portomotori Volley Portogruaro che batte 3-0 la Kioene Padova in una cornice di pubblico meraviglioso. Una gara che vede gli ospiti lottare soltanto nel primo set, per poi lasciare spazio al gioco spettacolare dei biancoverdi. I ragazzi di coach Renosto partono forte imponendo quasi sempre il gioco ma devono fare i conti con i giovani patavini che non mollano.

I padroni di casa, galvanizzati dal loro pubblico che non ha mai smesso di sostenerli, decidono di mettere la freccia e l’1 a 0 è servito. Spazio allo show per la Portomotori che chiude il match con i successi 25-12 e 25-17. Difficile trovare un migliore in campo, con l'esperto Calderen che in cabina di regia fa quello che vuole disegnando traiettorie che fanno letteralmente impazzire il pubblico, esaltando Vinante e compagni.

Bottosso e Bomben chiudono a quota 14 punti, 13 per Grazzi. Da segnalare l'ottima prestazione di Fabio Trevisiol al centro. Finisce 3 a 0 per il Portogruaro e scoppia la festa: bello il siparietto dopo il fischio finale, con il pubblico che scende in campo per una foto con Pilot e compagni.

Finalmente dopo 2 anni di pandemia (con capienza del palazzetto al 100%) si è rivista quella sintonia fra squadra e tifoseria di cui tutti sentivano la mancanza. Dopo Pasqua ci sarà il penultimo impegno stagionale in trasferta a Treviso, per una sfida che può regalare punti e soddisfazioni, un'occasione da non perdere. Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-KIOENE PADOVA 3-0 (25-23, 25-12, 25-17)

PORTOGRUARO: Bertacche (L), Bolzan, Bomben, Bottosso, Busatto, Calderan, Gabana, Grazzi, Lorenzon, Milan, Pilot, Trevisiol, Vinante. All. Renosto

KIOENE: Menoncin, Gatto, Bellomo (L), Guastamacchia, Geron (L), Signori, Vigato, Benetazzo, Roncaglia, Cengia, Iervolino, Favaro, Sartore, Rampazzo. All. Cecchinato