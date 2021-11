Serie B: Portogruaro spaventa Monselice ma non basta, finisce 3-1 per la capolista

I pronostici sono stati rispettati, ma lanon ha affatto sfigurato nel testacoda di ieri sera contro la capolista. Il sesto turno della B maschile di volley sembrava scontato e invece i primi della classe hanno dovuto sudare parecchio per portare a casa l’intera posta. Inizio di gara subito in discesa per Monselice che tenta da subito l'allungo (1-4 e 3-8) complice anche qualche difficoltà di troppo in ricezione in attacco dei padroni di casa. Collalto al servizio picchia forte e il parziale per la Tmb è molto pesante visto che in poco tempo di gira sul 10-9., utile a riordinare le idee e in particolare lo fa Borgato che mette a segno 2 ace consecutivi per il 10-14.

Buon gioco del Monselice propiziano il 14-20 in attesa dell'errore dai nove metri di Grazzi per il 18-25. Secondo set dove Portogruaro mostra subito i denti con Monselice decisamente poco lucido e con molta confusione in campo (6-4 7-5). Veneziani che prendono ritmo, coraggio e giusto alla fine è il 16-11 con Monselice incapace di riemergere. L'ingresso di Bacchin sembra dare nuova linfa alla Tmb che palla su palla tenta di risollevare la frazione (20-17) con Renosto che blocca tutto sul 21-20. Pareggio raggiunto (22-22) ma Grazzi mette fine alla rimonta dei padovani per il 25-23. Nel terzo parziale Monselice entra in campo con il ritmo del finale precedente (0-3). Portogruaro risponde (4-5) ma qui finisce già il set per i padroni di casa che subiscono subito due ace (4-8 e 5-11).

Il muro del Monselice risponde subito presente agli attacchi di Collalto e Bomben e come prima il tempo serve più a rallentare la corsa della Tmb (8-17 16-23) che finisce in scioltezza con la palla del 17-25. Inizio di quarto set molto simile al precedente (0-3) con Portogruaro che avvicina la capolista sino all'8-9 per poi mollare con le prime difficoltà in ricezione e in attacco (8-12 e 9-15). Decisivo l'apporto a muro del Monselice (5 nel set) sul finale (15-22) quando un errore al servizio di Bomben mette fine alla serata (16-25). Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-TMB MONSELICE 1-3 (18-28, 25-23, 17-25, 16-25)

Portomotori Portogruaro: Pilot 1, Collalto 20, Grazzi 11, Bomben 18, Trevisiol 5, Bolzan 9, Paludet (L), Milan, Busatto, ne Vinante, Lorenzon, Bertacche, Gabana. All: Renosto

Tmb Monselice: Perciante, Drago 5, Vianello 15, Borgato 10, De Santi 7, Semeraro 2, Lelli (L), Bacchin 14, De Grandis 8, Trentin1, Beccaro 2, ne Dainese, Rizzato. All: Cicorella