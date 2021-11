Serie B: Portogruaro si sveglia troppo tardi, il CUS Trieste vince 3-1

Squadra in casa

Squadra in casa Cus Trieste

Al PalaCus di Trieste, termina con una sconfitta per 3-1 la sfida tra il, squadra che rimane all’ultimo posto in classifica del girone D della B maschile con due punti. I padroni di casa hanno tirato fuori il carattere e hanno massimizzato il lavoro duro svolto in allenamento, durante la settimana. Primo set dominato da Trieste, con Portogruaro che, mentre nel secondo parziale i veneti riprendono un pò di coraggio, ma è sempre il Cus che riesce a rimanere avanti a condurre, con tranquillità e concretezza.

Nel terzo set la formazione friulana accusa un piccolo calo di concentrazione: la Portomotori, di contro, inizia a macinare gioco e riesce a finalizzare qualche pallone prezioso, tanto che il parziale viene giocato punto a punto. Il Cus, nel finale, accusa la pressione del team veneto e, complice qualche errore di troppo, si arrende 23-25, portando la sfida sull’1-2.

Sotto la spinta del tifo del PalaCus, però, i giocatori di casa tornano in campo con vigore. Portogruaro riesce a guadagnare qualche lunghezza di vantaggio, ma alcune difese e rigiocate del Cus permettono di ribaltare il risultato. Gli universitari non mollano fino alla fine e si impongono per 25-20 e il 3-1 definitivo. Il tabellino del match:

CUS TRIESTE - PORTOGRUARO 3-1 (25-12; 25-21; 23-25; 25-20)

MV Group Cus Trieste: Vattovaz, Princi, Berti, Michelon, Blasi A., Gerdol (L2), Improta, Vecellio, Dose (L1), D’Orlando, Sartori ne, Gnani, Allesch, Gambardella. All. Cuturic

Portomotori Portogruaro: Pilot 2, Collalto 20, Grazzi 11, Bomben 18, Trevisiol 5, Bolzan 9, Paludet (L1), Milan, Busatto ne, Vinante, Lorenzon, Bertacche, Gabana. All. Renosto