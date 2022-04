Serie B: salvezza più vicina per Portogruaro che espugna il campo del Silvolley

Doveva essere vittoria e vittoria è stata per la Portomotori Portogruaro. La posta in palio era altissima, i ragazzi di coach Renosto hanno risposto con determinazione e forza, conquistando i tre punti in trasferta contro il Silvolley Trebaseleghe. La squadra di casa schiera l'esperto Niero al palleggio con Kely opposto, Mason e Campagnol di mano, Rossi e Mistretta centrali, Bernuzzi libero.

La compagine biancoverde risponde con Calderan in regia e Milan opposto ricevitore, Grazzi e Bomben coppia di martelli, Trevisiol e Bottosso centrali, Bertacche Libero. Il primo set viene interamente condotto dal Silvolley quando, con l'ingresso del giovane portogruarese Vinante, cambia all'ultimo le sorti del parziale. Si lotta punto a punto ma ha spuntarla sono Calderan e compagni, 1 a 0 per Portogruaro.

È la battuta della squadra di casa a trovare i break decisivi per la vittoria del secondo set. Ma attenzione: Grazzi e Bomben cominciano a scaldare il braccio, 24 i punti finali del martello di Ferrara, 20 per il giovane di scuola sandonatese: 2 a 1 per la Portomotori. Il quarto set è interamente dominato dalla Portomotori stessa con Bottosso e compagni a tutta birra.

Il Silvolley si disunisce e viene anche punito con un cartellino rosso nel finale. Da lunedì tutti in palestra per preparare la prossima e ultima sfida in casa, che darà la possibilità al pubblico di sfruttare al 100% la capienza del Palalovisa. Non si può mancare, ci sarà da vedere Portomotori contro Kioene Padova. Il tabellino del match:

SILVOLLEY TREBASELEGHE-PORTOMOTORI PORTOGRUARO 1-3 (23-25, 25-21, 17-25, 14-25)

SILVOLLEY: Esposito, Daldello, Dinato, Rossi, Zanon, Cattarin, Mistretta, Bortolatto (L), Kely, Campagnol, Mason, Milano, Niero 2, Bernuzzi (L). All: Daldello

PORTOGRUARO: Bertacche (L), Bolzan, Bomben, Bottosso, Busatto, Calderan, Gabana, Grazzi, Lorenzon, Milan, Pilot, Trevisiol, Vinante. All. Renosto.