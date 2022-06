Lo splendido scudetto conquistato dall'Imoco San Donà alle Finali Nazionali Under 18

Le panterine dell’Imoco San Donà si sono imposte in questi giorni all’AGSM Forum di Verona nella Finali Nazionali CRAI Under 18 conquistando lo scudetto tricolore di categoria, bissando il titolo dello scorso anno. Si tratta di un risultato ottenuto dopo un fantastico cammino iniziato con i gironi di qualificazione: nel tabellone finale il capolavoro delle giovanissime, nei quarti di finale a Peschiera del Garda le hanno regolato in tre set il Valdarno, poi in semifinale a Cavaion Veronese dopo un match combattuto e appassionante soprattutto nei primi due set contro l’Igor Novara è arrivato un altro successo per 3-0.

Il gran finale nel palasport di Verona, teatro dei match di serie A, è stato caratterizzato dall’incontro per il titolo contro il Volleyrò Casal de’ Pazzi. Altra battaglia e altro successo per le panterine di coach Gregoris che si sono aggiudicate il match per 3 a 1. Queste sono state le parole dell’allenatore a fine gara: “Questo scudetto è stato un capolavoro di ragazze, staff e società. Nelle difficoltà del gruppo si è cementato alzando sempre di più le aspettative di vittoria e giocando in modo lucido una finale molto equilibrata. Vincere non è facile, ma ripetersi credo che certifichi il lavoro consolidato che stiamo facendo da qualche anno a questa parte”.