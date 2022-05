Volley A3, il Volley Team Club riparte da coach Tofoli

Si riparte dal coach. Il Volley Team Club San Donà comincia a preparare gli abiti della stagione 2022/2023 e il primo tassello è il coach. Confermato Paolo Tofoli per il 2022/2023.Dopo l’ottima annata che ha visto il roster sandonatese terminare la regular season con il raggiungimento dei playoff, la dirigenza ha deciso di confermare Tofoli alla guida del Vtc.

"Come società, siamo molto contenti della conferma di Paolo, - ha commentato Fabio Zuliani, il presidente - perché da continuità ad un ottimo lavoro fatto quest’anno. C’è massima stima e fiducia nella figura di Tofoli, sia come coach che come uomo. Avendo avuto la fortuna di conoscerlo a fondo, la cosa che mi stupisce di più è la sua semplicità e umiltà. Quando si parla con lui di pallavolo, non sembra di parlare con una persona del suo calibro".

"Sono contento di rimanere a San Donà, - ha proseguito il coach - Il progetto continua e abbiamo grandi ambizioni. Puntiamo a migliorare il settimo posto di quest’anno e per questo ci stiamo dedicando quotidianamente al mercato. Non sarà facile ma le idee e la voglia ci sono".