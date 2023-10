Volley A3, San Donà primo dopo due giornate: ostacolo Brugherio

Due vittorie su due, cinque punti in totale. Insieme alla Geetit Bologna il Volley Team San Donà condivide la vetta della classifica di serie A3 girone bianco. Il prossimo ostacolo si chiama Brugherio con sfida in Lombardia domenica 29 ottobre alle 16. Ciò che aspetta i ragazzi di coach Moretti è un mini tour de force con la gara interna con Belluno il primo novembre e poi il 5 al PalaBarbazza contro la Geetit Bologna.

"Ci siamo preparati ben a questo tour de force – commenta coach Daniele Moretti – dove avremo tre partite in una settimana. Dopo le prime due gare l’umore del gruppo è alto, i ragazzi sanno che devono lavorare sempre di più e lo stanno facendo nella maniera migliore in vista della trasferta di Brugherio dove affronteremo un’avversaria molto giovane, siamo davanti ad un club che punta tanto sul settore giovanile dove si vincono scudetti e si forniscono al volley italiano potenziali campioni".

Il tecnico della Personal Time nell’analisi del prossimo match aggiunge: "Andremo a giocare in un palazzetto molto piccolo e pieno di gente, sarà una sfida dura anche dal punto di vista ambientale e dovremo essere preparati alla bolgia. In casa hanno battuto 3-2 la Geetit Bologna, Brugherio ha due buoni schiacciatori come Meschiari e Ichino, poi c’è l’opposto Prespov che è il più vecchio ma è comunque nato nel 1999. Il palleggiatore Selleri è nazionale Under 18, hanno buoni mezzi anche Melano e Compagnoni. E’ interessante il loro libero Marini che è un classe 2005. Servirà una partita di testa, muscoli e tanta tattica".