Volley A3, primo test match per San Donà con Porto Viro. Il coach: "Buoni spunti"

Prima uscita pre stagionale e tanti buoni spunti. Nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, il Volley Team San Donà (che disputerà il campionato di serie A3). ha affrontao Porto Viro nel primo test match di stagione. Finale 4-0 per gli avversari (25-22, 25-18, 25-16, 25-17), ma in questa fase non sono i numeri dei set ciò che importa. "Le prime impressioni sono positive - commenta coach Moretti al termine - abbiamo giocato un buon primo set e quando siamo stati freschi eravamo alla pari con Porto Viro. Fisicamente c’è stato un calo a metà secondo set che non ci ha permesso di esprimerci al massimo. Il terzo set lo abbiamo giocato sulla falsa riga della seconda parte del secondo quindi rincorrendo gli avversari. Ho fatto alcuni cambi per provare delle situazioni di gioco nuove e la panchina ha risposto molto bene. Il quarto set ho dato spazio un po’ a tutti i ragazzi, abbiamo pagato un po’ l’inizio ma poi abbiamo giocato punto a punto contro un avversario che, ricordiamolo, è di una categoria superiore. Non devo recriminare nulla a ragazzi anche perché siamo in una fase di carico che ci ha permesso di fare bene per un set e mezzo".

Gli altri confronti

La formazione di Moretti sarà di nuovo in campo sabato 23 per il test match contro Belluno fuori casa alla Spes Arena ed è già previsto il ritorno mercoledì 27 settembre. Back to back anche con la Pallavolo Motta di Livenza: fuori casa mercoledì 4 ottobre, in casa sabato 7 ottobre. "Affronteremo una squadra, - prosegue il coach pensando a Belluno - che dichiaratamente vuole vincere il campionato, comunque noi non guardiamo troppo l’avversario ma noi stessi. Continuiamo nel percorso di crescita che mi aspetto dai ragazzi per arrivare alla prima di campionato in forma. Per cui anche questo sarà un test importante ma non essenziale per la nostra stagione".