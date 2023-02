Volley A3, San Donà stecca con Bologna. Tofoli: "Dobbiamo dare tutti il 100%"

Il Volley Team San Donà, esattamente come all'andata, stecca la sfida con la Geetit Bologna e perde 3-0. Rimangono così 22 i punti per la formazione di coach Tofoli che deve stare attenta a guardare alle spalle per non perdere la sua decima posizione. Sul gradino più alto c'è proprio la Geetit che di punti ora ne ha 34, un divario importante.

"Un grosso peccato, non abbiamo giocato come la scorsa settimana e alcuni elementi non hanno dato il massimo. Siamo questi, - commenta il tecnico a fine gara - Bologna è stata superiore e la doppia vittoria andata e ritorno dice che è più forte. Noi abbiamo commesso tanti errori e così gli avversari prendono il largo. Loro sono stati incisivi a muro, lo stesso non possiamo dire noi per la battuta. E aggiungiamo anche che la nostra panchina è corta". Ricorda ancora Tofoli: "Per provare a vincere è necessario che tutti diano il 100%".

Il primo set è abbastanza combattuo (8-6), con la Geetit che non prende il largo, anzi consente proprio al Volley Team di mettere anche la freccia (15-16). Break di casa che vale il 21-17 e finale 25-20. Secondo set appannaggio dei padroni di casa. San Donà sta lì per l'8-7, poi la Geetit prende il largo (16-11) e San Donà non rimonta: 25-19. Fiammata Volley Team che dopo alcune azioni sigla il 5-8, ma è un vantaggio che viene presto ridoto e anche la Geetit spinge (16-13). San Donà lotta ma si ferma a 18 punti.

San Donà: Trevisiol 5, Bassanello (L), Cristia ne, Parisi ne, Baratti, Palmisano 6, Mandilaris 12, Mazzon, Mazzanti 4, Umek 14, Tuis ne. All. Tofoli.