Volley A3, dopo la pausa San Donà gioca e convince contro Parma

Importante vittoria contro Parma. La quinta giornata di volley A3 si chiude con un 3-0 per il Volley Team San Donà contro Parma. Coach Tofoli schiera lo stesso Starting 6 che due settimane fa ha conquistato i primi 3 punti contro Montecchio: il greco Mandilaris come opposto, capitan Dalmonte e Umek in banda, Dal Col e Mazzanti centrali, Mazzon al palleggio con Bassanello libero.

Parte forte il Volley Team che grazie a un attacco sulle mani alte del muro di Mandilaris e ad un errore di Reyes si porta sul 2-0. Non demorde Parma che recupera subito le due lunghezze di svantaggio e si porta avanti sul 5-6 grazie a Rossatti, abile a piazzare la palla tra le mani del muro di San Donà. Dal Col in battuta mette in seria difficoltà la ricezione di Parma e con due ace consecutivi consente al VTC di tornare in vantaggio di due punti: 11-9. Il 13-10 è un gioiello di squadra: Parma attacca, San Donà difende ogni pallone, Umek sigla il punto e il PalaBarbazza si infiamma. Codeluppi chiama il time-out che sortisce gli effetti sperati: 15-15. Finale di set tirato: Umek e Mandilaris mettono giù palloni pesanti tenendo San Donà a +2 su Parma e lo stesso greco, sul 24-23 gioca d’astuzia sulle mani del muro portando il parziale sul 25-23: 1-0 Volley Team.

Nel secondo set San Donà parte forte: Dal Col trova altri due ace, Mazzon e Umek completano l’opera e il VTC si porta sul 4-0. Vantaggio che i ragazzi di Tofoli riescono a mantenere per buona parte del parziale fin quando due muri parmensi consentono agli ospiti di riavvicinarsi a -3: 9-6. Parma inizia a crederci, Rossatti trova le mani del muro rosicchia un altro punto al VTC: 13-11. Non ci stanno i padroni di casa che con Mazzanti e Mandilaris e un ace del nuovo entrato Mignano riportano il punteggio sul +6 : 18-12. Ma è ancora Parma che fa della tenacia la sua arma migliore a lavorare bene a muro e a riportarsi sul -2: 20-18. Mazzon prende spunto dagli avversari e rimanda al mittente i muri precedenti, Dal Col trova l’ennesimo ace di giornata e il solito Mandilaris si prende la responsabilità di chiudere il secondo set: 25-21.

Nel terzo parziale parte Parma vuole svoltare il match e si porta sull’1-6 e conduce fin quando, sul 7-11, il VTC trova 4 punti consecutivi con Mazzanti, Dalmonte e Mandilaris per ristabilire la parità. Proprio il capitano sandonatese si carica la squadra sulle spallee prima mette giù un pallone imprendibile per la difesa avversaria e poi stampa il muro del 14-12. 3 muri di Parma e un errore di Mandilaris riportano San Donà a -2 ma il pari è nell’aria e lo trova Umek: 19-19. Mandilaris e Dalmonte ritrovano il vantaggio sandonatese e lo stesso capitano firma l’ace dei 3 punti: 25-22, 3-0.

"Abbiamo ricevuto bene e in attacco siamo stati superiori a Parma. Abbiamo preso troppi muri anche se sapevamo che loro sono bravi a muro. È stata una prova di carattere, anche il terzo set eravamo sotto 6-1 ma siamo riusciti a recuperare. Queste sono le partite che ci fanno crescere ma sto vedendo dei miglioramenti” ha detto coach Tofoli.