Volley A3, Umek è il nuovo opposto del Volley Team San Donà

Quasi 500 punti nell’ultima stagione in A3 con Volley Torino (475 per la precisione) sono il biglietto da visita con cui si presenta a San Donà il terzo innesto del Volley Team Club. David Umek, triestino classe 1998, è il nuovo opposto della formazione allenata da Mister Tofoli. Dopo averlo affrontato e apprezzato da avversario nello scorso campionato David farà parte del roster sandonatese per la prossima stagione.

"Ho iniziato a giocare a pallavolo nel Coselli Trieste dove ho fatto tutta la trafila delle giovanili giocando in serie D e C. Poi ho fatto due anni in serie B allo Sloga sempre a Trieste. Finito il liceo, - ha detto l'atleta - ho colto l’occasione di poter andare a giocare in A2 e sono andato in Puglia ad Alessano. L’anno successivo ho giocato a Modica in A3 e lo scorso anno a Bergamo di nuovo in A2. Quest’anno appena concluso ho giocato a Torino".

La scelta del Volley Team è stata precisa: "È una realtà che conosco e seguo da anni ormai e ne ho sempre sentito parlare molto bene. Poi conosco mister Tofoli che mi ha allenato ad Alessano ed è stato lui il primo a contattarmi e a convincermi del progetto".

"Gli obiettivi personali per la prossima stagione sono sicuramente di crescere ancora a livello tecnico e di fare una stagione di alto livello. Di squadra invece punto sempre più in alto possibile e i playoff sono la base da cui partire".