Volley Team San Donà, legame stretto con il territorio: Caorle main sponsor della maglia da libero

Un legame con il territorio che diventa ancora più stretto. È stata presentata questa mattina, 27 settembre, la maglia da gioco del libero del Volley Team San Donà di Piave. Una maglia che profuma tantissimo di casa: main sponsor è infatti Caorle The small Venice e il logo di Caorle sarà comunque su tutte le maglie.

Presenti all’evento di questa mattina coach Paolo Tofoli, il libero Sebastiano Santi, il capitano Costantino Garofalo, i centrali Marco Bragatto ed Enrico Basso, il Gm Gabriele Busato, il responsabile marketing Andrea Pavanel e l’assessore allo Sport Giuseppe Boatto.

“Siamo molto orgogliosi di ufficializzare la collaborazione tra Volley Team Club e la Città di Caorle, che dalla stagione sportiva 21/22 sarà Main Sponsor di una maglia importante, quella del libero, cioè colui che deve raccogliere più palle possibili. Una partnership importante che ha già garantito importanti successi nel Beach Volley ma che ora vuole essere sugellata con la presenza del logo “Caorle – The Small Venice” sulla maglia del libero – ha detto il GmBusato – il pay-off di Vtc è “alza, salta, schiaccia e vai..” che nelle vita di tutti significa rapidità e competenza nella gestione dei progetti e che ben si allinea allo stile Caorle, dell’amministrazione comunale e alle sue persone che sono la forza operativa e propulsiva della città che sempre di più può essere dichiarata Città dello Sport”.

Un progetto completo, anche con l’indoor, per affermare la città come una delle capitali del mondo del Volley, e di tutte le sue varianti, finalizzato ad un coinvolgimento regionale, nazionale ed internazionale.

L’assessore Boatto: “È stato proprio questa l’idea scaturita dalla metafora legata al ruolo del libero, cioè di colui che deve raccogliere e giocare molti palloni che noi, come città di Caorle, abbiamo sposato questo progetto volendo quindi raccogliere più successi possibili attraverso il Volley Team Club, attraverso la sua comunicazione e visibilità, attraverso la sua immagine ed i suoi valori che può dare alla nostra città grazie alla partecipazione ad un campionato così importante come la Serie A3; ma anche quanto la nostra città può offrire al Volley Team Club grazie alla nostra anima sportiva ed al nostro impegno nella gestione e lo sviluppo del bene pubblico che con orgoglio possiamo dire essere apprezzato dai turisti e confermato dai numeri: un aumento di presenze turistiche di quasi 500 mila unità, siamo la prima località di mare veneta e terza italiana come ricerche su Google. Siamo orgogliosi di questa partnership nata grazie ad un grande rapporto di stima reciproca tra la città di Caorle e Vtc da dove sono nate già importanti attività nel Beach Volley e vogliamo far crescere questa collaborazione nel tempo perché Vtc ha dimostrato d’essere una società molto preparata che da e potrà dare molto alla città di Caorle e per la fondazione Caorle Città Dello Sport. Siamo in fase di chiusura della stagione estiva che ci ha visti protagonisti indiscussi con l’organizzazione delle Finali Nazionali di Beach Volley e non vediamo l’ora di poter dare il via alla stagione dell’indoor e creare qualcosa di straordinario per i prossimi anni e di far scoprire a tutti gli appassionati nuoviprogetti che congiuntamente abbiamo in cantiere”.