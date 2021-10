Volley Team San Donà e tre punti d’oro con Fano: “Fantastico l’atteggiamento di tutta la squadra"

“Fantastico l’atteggiamento di tutta la squadra, da chi è stato in campo ai ragazzi fuori che hanno fatto il tifo dalla prima all’ultima palla. E’ stata bella la percezione di un gruppo unito. Chi è entrato in corsa ha fatto ciò che doveva e non è sempre così facile”. Come potrebbe non essere felice e soddisfatto il direttore sportivo Eugenio Tassan?

Il Volley Team San Donà di Piave ha messo da parte i primi tre punti a casa di Fano, formazione fra le più titolate al salto di categoria. Risultato finale 1-3 (19-25, 25-17, 23-25, 19-25). “Di fronte avevamo sicuramente una squadra forte, ma io ero convinto che la squadra fosse pronta per affrontarla e anche al completo. Avevamo le capacità per fare bene e così è stato”.

Tra le fila avversarie ai box c’era Stabrawa, l’opposto titolare. Dopo l’1-1 la formazione di Tofoli non ha mai messo da parte grinta e voglia di vincere. Se si dovesse fare un nome dei titolari è quello di Alessandro Bellucci il palleggiatore: “Ha gestito bene tutti e quattro i set, - continua Tassan – dobbiamo ricordarci che i nostri atleti hanno bisogno di giocare, di recuperare quel ritmo gara che nelle ultime due stagioni è un po’ mancato”.

Vincere è bello, ma farlo davanti al pubblico amico ancora di più e domenica prossima contro Grottazzolina ancora di più: “Abbiamo creato tanto movimento, i tifosi hanno voglia di tornare al palazzetto e noi non vediamo l’ora”.