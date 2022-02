Volley A3, San Donà cede a Savigliano che guadagna punti importanti

Ko fra le mura di casa. Il Volley Team San Donà si arrende per 1-3 a Savigliano che ringrazia tantissimo e allunga in classifica rispetto a Bologna e Brugherio (in ordine la prima a 17, poi Bologna a 15 e Brugherio a 10 con la vittoria su Belluno).

In avvio di set il Vtc parte molto bene tanto da portarsi sul +4. È un fuoco di paglia che si spegne molto presto complice Savigliano che inizia a macinare gioco e molti errori da parte dei padroni di casa. L’equilibrio dura fin quando Savigliano prende il via distaccando i padroni di casa di un paio di break e il finale dice 19-25.

Il secondo set, dopo una fase di continui botta e risposta, vede grande sprint dei nostri ragazzi che si mettono alle spalle 4 punti di vantaggio sugli avversari: è 16-12. Il set continua con i nostri sempre in vantaggio grazie al solito Vaskelis che mette in campo una serie di diagonali e parallele che permettono al VTC di arrivare al 19-15. I ragazzi di Savigliano, quest’oggi in grande spolvero, Galaverna su tutti, non mollano e mettono in campo un break importante che permette loro di arrivare a solo -2 dai nostri, 21-19. La parte conclusiva del set sembra a favore del VTC che sfrutta gli attacchi del martello lituano e gli errori degli avversari per aggiudicarsi il secondo set per 25-23. 1-1 set.

Parte sempre punto su punto anche il terzo set ma i ragazzi di Savigliano carichi e grintosi non mollano. Ghio al centro non lascia passare un pallone e il solito Galaverna colpisce sempre. Gli ospiti si prendono un break di vantaggio su Garofalo e compagni che si rivela difficile da recuperare e che riesce a mantenere per tutta la durata del set. Nei punti finali i nostri si sciolgono e commettono una serie di errori in attacco e di battute sbagliate grazie alle quali concedono agli ospiti il secondo set. 1-2 Savigliano.

Il quarto set inizia, purtroppo, con una battuta d’arresto dei padroni di casa che non riescono a entrare in partita e si ritrovano con un distacco di 7 punti dagli avversari: 8-15. I ragazzi di coach Tofoli non riescono a svoltare il set e gli errori e la tenacia degli avversari rendono il divario insuperabile tanto che il set si conclude 15-25. 1-3 per il Monge-Gerbaudo Savigliano.