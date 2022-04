Volley A3, San Donà cede al tie break contro Sol Lucernari

Una sconfitta al tie break che però fa poco male. Il Volley Team San Donà cede 2-3 al Sol Lucernari Montecchio Maggiore e ai play off incontrerà Pordenone.

Domenica 10 Aprile dà il via all’ultima giornata di questa entusiasmante regular season. Scende in campo il Volley Team Club contro il Sol Lucernari Montecchio, una partita fondamentale per poter ottenere un buon posizionamento nella fase successiva dei Play-Off.

Coach Tofoli schiera la formazione titolare ma con un cambio in regia, Mignano al posto di Bellucci e Palmisano al posto di Merlo. Prende il via il primo set con un San Donà che si porta subito in vantaggio sull’avversario mettendo in campo degli ottimi attacchi. SI va sul punteggio di 6-4 con un attacco di Vaskelis da seconda linea. Continua il vantaggio di +1 fino al punteggio di 10 pari seguito da un ace dei ragazzi del Montecchio, 10-11. Attacco di Vaskelis 11-11. Un ottimo muro della coppia Basso-Mignano, 12-11. Errore in battuta di Vaskelis, 12 pari. Montecchio inizia a macinare punti e, aiutato da una serie di errori dei nostri ragazzi, si porta sul 13-15. Ancora incertezze e molte sbavature a muro portano gli avversari sul 14-18. Attacco out della banda vicentina, 15-18. Errore del muro sandonatese, 15-19. Errore al servizio dei vicentini, 16-19. Muro di Garofalo, 17-19. Ripresi gli avversari entriamo nei punti caldi del set, 20-21. Ancora un attacco sporcato sulle mani del nostro muro, 20-22. Attacco di Garofalo, 21-22. Ancora un mani out degli avversari, 21-23. Si chiude il primo set sul punteggio di 22-25 per il Montecchio Maggiore, 0-1.

Si apre il secondo set con un Montecchio che subito si porta avanti sul +2, 3-5. Attacco parallela di Palmisano, 4-5. Attacco del centrale vicentino, 4-6. Attacco di Vaskelis da seconda alinea, 5-6. Un attacco da posto quattro di Vaskelis e un muro di Garofalo riportano la parità, 7-7. Il set continua sulla parità fino al punteggio di 13, quando poi Montecchio prende il via e, anche a causa di una serie di incomprensioni in campo, si porta sul 13-16. Attacco di Vaskelis, 14-16. Montecchio sempre a +2, ma un attacco di seconda linea di Vaskelis ci riporta a -1, 18-19. Time out Montecchio. Montecchio si porta sul 20 con un attacco da seconda linea, 18-20. Siamo sempre sotto di un break, 21-23. Muro di Basso-Garofalo, 22-23. Gli sforzi risultano vani, si chiude il secondo set a favore degli ospiti sul punteggio di 23-25, 0-2 Montecchio.

Il terzo set sempre fratello dei precedenti con un punteggio che si mantiene per lo più nella parità anche a causa di molti errori in battuta da parte dei nostri ragazzi, 9-9. Attacco di Vaskelis, 10-9. Muro di Basso-Garofalo, 11-9. Ace di Palmisano, 12-9. Attacco mani out di Vaskelis, 13-9. Errore al servizio di Palmisano, 13-10. Servizio out per i vicentini, 14-10. Manteniamo il vantaggio e ci portiamo sul 15-11. Errore in difesa di Santi su un attacco di seconda linea, 15-12. Altro attacco punto del Montecchio, 15-13. Servizio out dei vicentini, 16-13. Errore al servizio di Garofalo, 16-14. Attacco mani alte di Basso, 17-14. Il set sembra girare a favore dei ragazzi sandonatesi e sul punteggio di 22-20 ci avviamo verso la parte finale di questo terzo set. Attacco mani out di Vaskelis, 23-20. Muro out di Mignano-Basso, 23-21. Errore in attacco di Garofalo, 23-22. Attacco di seconda linea di Vaskelis, 24-22. Cambio al servizio, entra Monari per Garofalo. Servizio a rete per Monari, 24-23. Attacco out di Vaskelis, 24 pari, subito seguito da un altro attacco, questa volta punto, 25-24. Attacco del centrale vicentino, 25-25. Attacco parallela di Vaskelis, 26-25. Ancora un attacco vincente per Vaskelis, 27-25. Si va sul 1-2.

Il quarto set vede un ulteriore cambio, entra Cherin al posto di capitan Garofalo. Parte in maniera simile ai precedenti anche questo set che vede le due squadre portarsi prima sul 4 pari, ma il muro di Basso-Vaskelis assegna il quinto punto ai sandonatesi. Cambio Cherin-Monari. Attacco in diagonale dell’opposto vicentino, 5-5. Gli avversari si portano sul 6-8. Attacco efficace di Vaskelis in parallela, 7-8. Attacco out dell’opposto vicentino, 8-8. Mani out di Palmisano, 9-8. Muro di Palmisano-Basso, 10-8. Muro Mignano-Basso, 11-8. Errore al servizio di Monari,11-9. Attacco primo tempo di Basso, 12-9. Montecchio recupera un break con un ottimo servizio che mette in difficoltà la rice sandonatese. 12-11. Attacco out di Palmisano, 12-12. Attacco primo tempo di Bragatto, 13-12. Errore al servizio di Mignano, 13-13. Un’altra parallela vincente di Vaskelis, 14-13. Attacco out della banda avversaria, 15-13. Attacco vincente di Vaskelis, 16-13. I nostri ragazzi continuano a mantenersi a debita distanza dagli avversari portandosi sul +3 e un ottimo muro Palmisano-basso segna il ventesimo punto, 20-16. Incomprensione nel campo avversario, 21-17. Attacco out dei vicentini, 22-17. Questa volta l’attacco avversario è vincente, 22-18. Doppia in palleggio di Palmisano, 22-19. Due attacchi out di Vaskelis, 22-21. Risolviamo una situazione complicata, 23-21. Errore al servizio di Mignano, 23-22. Cambio Palmisano-Cherin. Altro errore in attacco di Vaskelis, 23 pari. Errore del servizio avversario, 24-23. Muro di Cherin, 25-23. Ritorniamo in pista 2-2.

Quinto set che parte con gli avversari che non mollano un pallone e si portano sul 1-3. Attacco diagonale di Cherin, 2-3. Attacco del centrale avversario, 2-4. Attacco parallela di Cherin, 3-4. Errore al servizio di Vaskeliks, 3-5. Un altro punto al servizio per il Montecchio, 3-6. Attacco vincente di Basso, 4-6. Errore al servizio di Cherin, 4-7, subito seguito da un errore al servizio avversario, 5-7. SI va al cambio campo sul punteggio di 5-8. Attacco mani out di Vaskelis, 6-8. Non molliamo e mettiamo in campo un ottimo attacco diagonale e un muro della coppia Cherin-Basso che ci porta sul punteggio di 8-9. Un pallone rigiocato con superficialità non permette ai nostri ragazzi di chiudere il punto, 8-10. Errori al servizio e un video check a favore degli avversari, ci porta sul punteggio di 9-12. Muro di un attacco di Cherin, 9-13. Attacco diagonale di Vaskelis,10-13. Un attacco mani out porta il Montecchio al primo match point della serata, 10-14. Attacco di Cherin sporcato sulle mani muro, 11-14. Muro della coppia Mignano-Basso, 12-14. Errore al servizio di Cherin. Finisce 12-15, e 2-3 per Sol Lucernari Montecchio Maggiore.