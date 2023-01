Volley A3, San Donà a casa di Parma. Dalmonte: "Lotteremo coi denti per fare punti"

In trasferta contro una formazione che in questo momento della stagione ha un piede nei play off, ma che di fatto non dista poi tanto in classifica in termini di punti. Il Volley Team San Donà si prepara per affrontare la quinta giornata di campionato a casa della WiMore Parma domenica 29 alle 19.

"Ci stiamo preparando bene studiando i punti di forza dell’avversario e lavorando al meglio sui nostri punti deboli, c’è una buona ripresa da parte di tutti noi della squadra" dice Mirco Dalmonte, lo schiacciatore classe 1995. Ripresa perché l'atleta parla di un po' di stanchezza del gruppo mostrata durante l'ultimo match, con Macerata, perso dopo tre vittorie in fila. "Arrivavamo da quattro tie-break consecutivi che di certo non hanno giovato alla massima resa della partita, eravamo stanchi sia di testa ma anche fisicamente. Macerata è una squadra di altissimo livello e in grande forma che punta alla vittoria di questa A3, noi sicuramente potevamo giocarcela meglio".

All'andata era stata proprio San Donà a vincere, con un rotondo 3-0, cosa prendere da quella sfida? "So avevamo vinto, ma Parma era una squadra totalmente diversa. Sicuramente è da tenere d’occhio il nuovo arrivato nella squadra avversaria: l’opposto bulgaro Dimitrov, un giocatore forte ed esperto. Parma ha battuto Macerata per ben due volte, - dice Dalmonte - è una squadra molto competitiva soprattutto se si tratta di giocare in casa loro. Dobbiamo stare concentrati, fare squadra e giocare sui nostri punti forti ossia la battuta e la ricezione. Siamo carichi e lotteremo con i denti per portare a casa punti".